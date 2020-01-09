印尼強勢還擊中國　北京須「講清楚」南海主權立場？

早前印尼海軍稱，數十艘中國漁船和海警船拒絕離開其專屬經濟區，其後雅加達宣布向納土納群島海域派出軍艦戰機，而總統佐科維多多（Joko Widodo）亦到該片海域巡視。 對於印尼的強烈抗議，外交部發言人耿爽於於1月2日稱：「（中方的立場符合國際法，）無論印尼方面接受與否，都無法改變中方在相關海域擁有權益的客觀事實。」

中國南海外交被指「差勁」

對於新一輪南海爭議，中國南海研究院客座資深學者華倫西亞（Mark J. Valencia）1月9日在《南華早報》撰文分析，題為〈緩和壓力〉（Ease the Pressure）。他認為外交部的「過度反應」適得其反，得罪了作為東盟領袖的印尼，迫使這個中等軍事力量不得不採取行動，回應國內民族情緒。

華倫西亞又認為，外交部原本可以指明，其巡邏船隻只是行使航行自由，至於漁船現身於印尼主張的專屬經濟區，則是另一回事。他將這一觀點擴而充之，引伸為中國的南海外交一向表現「差勁」，致使美國有機可乘，指責中國蔑視現行國際秩序，以欺凌手段迫使域內國家屈服。

印尼一名負責海洋事務的官員在雅加達向記者們指出印尼北部納土納群島的位置。當地媒體報道稱，一些印尼漁民發現近日有一艘中國漁政船多次保護捕魚船隻進入印尼「專屬經濟海域」。（Reuters）

華倫西亞提出了解決之道，大致可總括為8個字：講清講楚，據理力爭。可是要講清楚甚麼呢？又要據甚麼「理」呢？他引用中國向聯合國呈交的文件，內容指中方擁有南海諸島的主權，包括內水（internal waters）、領海和毗連區域，以及專屬經濟區和大陸架。中方又主張在南海擁有「歷史權利」（historic rights）。

公關失誤？「九段線」太誇張？

之後華倫西亞論調一轉，指「歷史權利」如限於「傳統漁業權利」之類，方能符合《聯合國海洋法公約》。

這種講法其實啟人疑竇。首先中方爭取的是「主權」，不只是「使用權」。更為要者，中方的「九段線」幾乎覆蓋整個南海，接壤多國自然水域，最南端更遠離大陸本土約2千公里；若要鞏固「九段線」的法理基礎，島礁主權所屬為關鍵之一，而「歷史主權說」即為爭取主權的重要論述。

🔑印尼總統巡視納土納群島海域🔑

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另一方面，臨時仲裁庭於2015年判決，中方在《聯合國海洋法公約》下不享有基於「九段線」的歷史權利。對此瓦倫西亞指，裁決技術上只針對南沙群島，中國仍可主張擁有西沙群島的主權，並延伸為本國的專屬經濟區和大陸架。他指該範圍將包括有爭議水域，中國可藉此與菲律賓和越南勘定國界。

話說得隱晦，言下之意是中國的「九段線」太誇張，早年已在國際舞台被摑了一巴掌，那不如就「實事求是」，實質控制的海域就牢牢拿在手，「主權在我」，其餘海域就連主權都「擱置爭議」，限於「共同開發」就好，如此一來爭議中的各方都好下台，有磋商勘界的條件，否則一家獨吞下就只能不斷衝突下去。

瓦倫西亞表面批評中國的公關笨拙，主旨卻是質疑中方的主權立場。北京早就表明不承認臨時仲裁庭的權力，暫時也看不出會放棄「九段線」以作妥協。況且中方難道會不明白申索「歷史權利」的難度嗎？

中方「歷史主權說」不易確立

百度百科的「歷史性權利」欄目便反映，大陸明白該權利不依據國際法而獲得，故此如要轉化為有效主權主張，就必須「公開的、連續的、通過行為明確地行使了管轄權」，並且「得到其他國家的容忍」。中國有許多古地圖和文獻記載，但要論證王朝中國的「管轄權」，兼且推翻對手的反駁理據，大概不容易。

🔑中國正建立航母艦隊🔑

當然，華倫西亞也指出「含糊不清」某程度對中國有利，可是中國真的含糊不清嗎？不管域內對手興訟多少次，北京都會繼續填島造礁，建造軍民兩用設施，部署愈來愈多的戰機、戰艦和導彈；各國可以一直不接受「九段線」，但無從迴避拳頭在近的既成現實，而美國作為域外國家，暫時可以做的事很有限。

整個南海「主權在我」，各國應「擱置爭議」，與中方「共同開發」，北京的立場一向清晰。

至於實際操作，去年初菲律賓投訴，中國派船妨礙其在中業島的基建工程，到了6月更有中國漁船在禮樂灘撞沉菲國船隻；上述事件無礙國家主席習近平於8月訪菲，更當面向菲國總統杜特爾特表示，「雙方在海上油氣共同開發方面步子可以邁得更大些」。