【武漢肺炎】中國學者國際期刊發文：去年12月中旬已有人傳人發生

武漢肺炎疫情持續。截止今日(31日)上午,內地已有逾9600宗確診個案,逾200名染病者死亡。 包括中國疾控中心副主任馮子健在內的專家,針對病毒進行研究,相關成果發表在國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(NEJM)。文中提到,武漢新型冠狀病毒肺炎於去年12月中旬已有人傳人發生。

中國學者在國際期刊在國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(NEJM)發文。(NEJM)

文章題為''Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia''(《新型冠狀病毒感染肺炎在中國武漢的初期傳播動力學》),作者來自中國疾控中心、武漢疾控中心等機構,其中包括中國疾控中心副主任馮子健,分析武漢最早的425例確診病例的數據,以確定新型冠狀病毒(2019-nCoV)肺炎(簡稱NCIP)的流行病學特徵。

文章分析,大多數最早的病例均報告了華南海鮮批發市場暴露史,但從12月底開始,與該市場不相關的病例數量呈指數增長。在2020年1月1日前發病的病例中,大部分(55%)與華南海鮮批發市場相關,而在此後發病的病例中,僅8.6%與華南海鮮批發市場相關。

根據這一信息,有證據表明,自2019年12月中旬以來,密切接觸者之間已發生人際傳播,並在此後一個月內逐漸播散。如果其他地區的傳播動力學也相似,將需要付出相當大的努力來減少傳播,從而控制疫情。應在高危人群中採取預防或減少傳播的措施。

國家病原微生物資源庫24日公布首株新型冠狀病毒2019-nCoV電鏡圖片。(新華社)

尚未發現出現「超級傳播」

文章分析,1月1日至11日期間,武漢有7名醫務人員感染。1月12日至22日期間,有8名醫務人員感染。雖然已有醫務人員發生感染,但比例低於SARS(非典型肺炎)和MERS(中東呼吸綜合症)疫情時的情況。SARS和MERS疫情時的特徵之一是傳播力的異質性,特別是超級傳播的發生情況,尤其是醫院發生的超級傳播。

研究指出,尚未發現NCIP出現超級傳播,但隨著疫情的發展,有可能出現這一情況。

每例患者平均傳染2.2人

文中指出,(病毒)平均潛伏期為5.2天,由一人傳至另一人的平均間隔時間為7.5天。R0(基本再生數)約為2.2,即每例患者平均將感染傳給了另外2.2人。

研究認為,武漢採取的控制措施,以及近期中國其他地區和國外採取的控制措施有可能已經降低傳播率,但中國其他地區和全球檢出病例數量的增多提示疫情規模繼續擴大。武漢及周邊城市從1月23日以來採取的封城措施應該可以減少病例向中國其他地區和國外的輸出,而目前的當務之急是確定其他地區是否也發生了類似強度的本地傳播。