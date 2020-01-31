【武漢肺炎】黃岡衛建委主任被免　官媒：誰拿抗疫當兒戲拿誰開刀

據黃岡市委宣傳部此前發佈消息，黃岡市委研究同意，提名免去唐志紅黃岡市衛生健康委員會主任職務，其免職按有關法律規定辦理。 對此，央視發表評論指，這是唐「咎由自取」，耽誤防疫工作，違背中央和習近平指示，評論又強調，盡職盡責不容打折，不容討價還價，誰拿抗疫當兒戲就拿誰開刀。 《人民日報》31日亦發表評論指出，對各級官員在此次疫情中的表現，突出的，要表揚表彰、大膽使用；對弄虛作假、失職瀆職的，要嚴肅問責。

此前，中央指導組督查組一行到湖北省黃岡市，詳細瞭解當地疫情防控情況和疑似病例檢測工作。但是，令人大跌眼鏡的是，面對督導組的詢問，身為黃岡市衛健委主任的唐志紅卻一問三不知，對於定點醫院的收治能力和具體床位數量含糊其辭，不是沉默，就是「我不太清楚」。

面對督導組的詢問，黃岡市衛健委主任的唐志紅一問三不知，需要現場打電話了解情況。（央視截圖）

央視評論引述此前習近平指示稱，各級黨組織領導班子和領導幹部特別是主要負責同志要堅守崗位、靠前指揮，做到守土有責、守土擔責、守土盡責。中共中央印發的《關於加強黨的領導、為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知》指出，「對不敢擔當、作風飄浮、落實不力的，甚至弄虛作假、失職瀆職的，要嚴肅問責。」

評論又強調，「絕大多數領導幹部都兢兢業業，盡職盡責」，但是，也有極少數幹部背叛了初心使命，辜負了上上下下的期待，令人失望。唐志紅被提名免職，給那些有類似問題的幹部敲響了警鐘。

《人民日報》亦發表評論指出，做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，打贏這場沒有硝煙的阻擊戰，是當前各級黨組織和廣大黨員、幹部的重大政治任務，各級領導班子和領導幹部在這場鬥爭中負有重大責任。

武漢市第七醫院在發熱門診外排隊就醫的市民。（健康時報）

評論指，越是重大關頭、關鍵時刻，越能鍛煉一個幹部、考驗一個幹部，也越能識別一個幹部。

評論說，這場嚴峻鬥爭是對幹部政治素質和全域觀念的重大考驗，也是對領導幹部宗旨意識和為民情懷的重大考驗，還是對幹部駕馭能力和擔當精神的重大考驗。

評論強調，各級黨委要在疫情防控第一線考察、識別、評價、使用幹部，把領導班子和領導幹部在防控疫情鬥爭中的實際表現作為考察其政治素質、擔當精神、工作能力的重要內容。要按照黨中央印發的《關於加強党的領導、為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知》要求，對表現突出的，要表揚表彰、大膽使用；對不敢擔當、作風飄浮、落實不力的，甚至弄虛作假、失職瀆職的，要嚴肅問責。各級組織部門、紀檢監察機關要在各級黨委領導下，積極主動履職，有效發揮作用。