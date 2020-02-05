英國歐盟拒封殺華為　中國對美經貿角力扳回一城？

近日，英國和歐盟相繼公布5G建設計劃，並未如美國所願，將華為拒諸門外。另一邊廂，據官媒新華社報道，華為公司駐歐盟機構首席代表劉康於2月4日表示，華為已決定在歐洲建立生產基地，以實現在歐洲製造投入歐洲市場的5G設備產品。

英揆：反對者須提出替代方案

1月28日，英國約翰遜（Boris Johnson）政府無視美國反對，正式批准華為參與5G建設。看似搶眼的標題背後，是醞釀已久的意料中事，早在去年年初，當文翠珊仍然是首相，當地傳媒就已引述消息，指英國政府不會排斥華為；況且，在政府下決之前，英國的電訊公司已採用華為設備，市場一早有既成事實。

蓬佩奧和英國外交大臣藍韜文1月29日在倫敦會面。（美聯社）

約翰遜於1月14日接受BBC採訪時表示：「英國民眾有權使用最先進的科技，我們希望為所有人提供千兆寬帶。如果有人抵制某個品牌，那麼他們就必須要說得出，除此以外有甚麼替代方案。」至少從表面交鋒來看，美國最大問題正是「提出了問題」，可是沒有「提出解決方案」。

當然，美國高層連番訪英遊說封殺華為，大概都不會奢求「全面封殺」，求的就只是「寸土必爭」，封殺得多少就多少。實則英國政府也有「回應訴求」：華為的市場佔有率以35%為上限；華為業務限於參與天線和基站等不儲存數據項目的建設；敏感區域如核設施或軍事基地禁用華為。

蓬佩奧和華為罕有意見一致

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於1月29日訪英，他重申華為構成安全風險，但會與英國化解分歧。美國看來「收貨」，實際也是不得不「收貨」，除非華府承諾支付「封殺華為」的費用，否則各國根本沒可能完全照指令辦事；英國電訊（BT）便指出，即使是現時有限度封殺華為，已經衍生額外5億英鎊成本。

🔑🔑去年12月，約翰遜疑用華為P20 Pro拍usfie，英官後來澄清手機不屬於首相🔑🔑

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華府又可再如何苛索呢？首先英國電訊營運商Vodafone去年6月就表明，華為參與本地5G網絡建設，不過核心設備就由美國思科提供。另外，Vodafone在西班牙建5G網絡，65%由華為包辦，對比現時英國的上限則為35%，已是大幅削減，而約翰遜政府更列明「華為禁入」的設備和區域。

事實是英國算是找到一條出路，在中美角力之間走了一步好棋，其間美國沒理由再發難，中方亦不能指責英方「歧視」。華為的反應就非常正面，其副總裁張建崗就表示，英方的決定確保本地保持技術優勢和市場競爭力，華為將提供更加先進、安全和高性價比的電信基礎設施，以滿足其未來的發展要求。

看到英國踏出了成功的第一步，歐盟也隨即「跟牌」應對。路透社就指出，歐盟於1月29日發布5G技術準則，意料之內未有明言排斥華為，同時就「升級」安全標準，預示華為可能會被排除在5G網絡核心部分之外。有趣的是，就歐盟的技術準則內容，蓬佩奧和華為均表示歡迎。

🔑🔑就封殺華為與否，德國政府內部分歧嚴重🔑🔑

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華府願意真正付出多少代價？

驟眼看來，中美在歐盟和英國為了華為開打，戰事暫告一段落，各方都找到可接受的「均衡點」。美國提不出「替代方案」，可以使出的重手就只是要脅中斷情報分享，相信華府也不相信單憑一枝威力有限的「大棒」，就能夠扭轉既成的市場現實，實現對華為的「完全封殺」。

回到美國本土，道理如一。華府要求美企「封殺」華為，但誰來補償有可能永久喪失的數以百億美元生意？如果要完全封殺華為，美國城郊的電訊建設和5G建設帳單由誰來支付？

美國一日未能建立足以與華為競爭的電訊企業，一天都無法做得到「一家獨吞」，結果就是不斷延長「封殺令」的寬限期，承諾斥鉅資補貼電訊建設，頂多拿華為充當對華貿易談判的籌碼。1月24日，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）揚言，即將推出新一輪「華為禁令」，外界且看華府真正願意付出多少代價，又手上餘下幾多板斧。