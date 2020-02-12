【武漢肺炎】台學者：疫情凸顯中共治理模式缺點

武漢肺炎疫情持續延燒，而自武漢開始，大陸各地採取多種方式試圖降低疫情傳播的可能性，然而以目前的狀況來看，疫情距離真正降温仍然有很大距離。 對此，台灣政治大學東亞研究所所長王信賢認為，這場疫情凸顯了當前中共治理模式的缺點。

台灣政治大學東亞研究所所長王信賢認為，中國大陸治理模式的缺點經由此次疫情表露無遺。（許陳品／多維新聞）

據「中央社」報道，長期鑽研中國大陸社會與兩岸關係的王信賢表示，中共此次的防疫手段，長期以來用來「維穩」的體系幾乎未曾派上用場，加上領導人的集權模式，讓中共的治理缺點浮現。

王信賢認為，中共常提及「治理能力現代化」，但面對防疫，包括設計用來維穩的社會信用體系、以及天網工程，對於協助防疫幾無幫助可言。

王信賢分析，習近平應該早就獲悉武漢當地的肺炎疫情，但當時有更為重要的事情需要處理，也就是美中籤署第一階段貿易協議等事項。因此，當疫情狀況尚屬模糊之時，武漢疫情也就沒辦法排上習近平的首要考慮，這也跟中共當前的集權模式有所鏈接。疫情延燒至此，最重要的是中共體制上的問題。

王信賢表示，從2019年香港的反修例風波開始，中國大陸對台灣社會來說，已逐漸失去吸引力；而武漢肺炎的疫情更凸顯出中國大陸的體制問題，對台灣來說，中國大陸連社會人權與民眾健康都保護不了，怎麼吸引台灣民眾。

雖然在中國大陸短時間內在武漢蓋了火神山、雷神山兩間醫院專收武漢肺炎病人，但實際效用有待觀察。（新華社）

另一方面，曾經任職北京清華大學中法研究中心、現於法國現代中國研究中心服務的學者柯蕾（Chloé Froissart）認為，此次武漢疫情的擴散，暴露出中國大陸內部目前存在的3大問題，分別是貪腐、對於維穩的痴迷、以及對信息的控制。

柯蕾表示，除了存在已久的貪腐問題，中國大陸對維持「社會穩定」的痴迷，同時也就是在維護黨國的形象，造成事實被隱匿；再加上信息被控制，如此一來，媒體幾乎都成了中共的發言人。加上管控社群媒體的企圖，也在杜絕謠言散播的藉口下一覽無遺。即便中國大陸用封城、用無人機等方式提醒民眾趕快回家、甚至是短時間內蓋了兩幢醫院，但柯蕾認為，這些只不過是毛澤東式的造勢活動。

時至今日，該如何讓疫情傳播降速、將疫情處在可控制的狀態，已不單是中國大陸、而是全球性的重要課題。然而，若能在疫情尚未大規模傳遞之時，就能夠有效、快速並透明化地處理，或許也不至於發展到現在的地步。中國大陸本身確實應該藉此契機，重新思索自身的治理與官僚模式，也才能夠打破外界甚至許多大陸民眾的質疑，並降低未來發生類似事件的機率。