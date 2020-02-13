【武漢肺炎】湖北高層人事變動　胡錫進談中共臨陣換將

武漢新冠肺炎疫情仍在延燒，2月13日湖北舉行會議，宣布上海市長應勇接替蔣超良出任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良不再擔任相應職務。王忠林出任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務。

蔣超良（左一）被指應對疫情不利不被中共高層認可。（新華社）

對於中共的臨陣換將，內地官媒《環球時報》主編胡錫進今天在微博發表評論表示，蔣超良和馬國強兩位書記黯然離職，留下很多思考。

胡錫進稱，兩位能夠走到這麼重要的職位，一定都很有本事，也曾經有過很多成績。但他們最後留給公眾的印象是嚴重的官僚主義和形式主義，以及對出了嚴重問題的責任怯於擔當，缺少勇氣向湖北和武漢人民以及全國公眾做一個鄭重道歉，深深鞠一個愧疚的躬。

胡錫進表示，從輿論的視角看，他們在離職前有各種與公眾溝通的渠道和機會，他們本可以與公眾進行更加坦誠深入的交流，坦率承認自己工作中的失誤和不足，把過失的責任主動承擔起來。如果有七分責任，他們應該主動承擔九分，那會給他們贏得理解甚至一定諒解。但他們沒那樣做，給人的印象是，他們只想承擔公眾眼裏屬於他們責任的一小部分，甚至似乎更願意公眾把湖北和武漢發生的事情完全歸於「天災」，更多注意他們領導幹部群眾在抗疫鬥爭中的積極表現。有可能實際情況並非如此，但至少很多公眾對他們是這樣看的。

胡錫進最後誠摯地勸各地官員，一旦工作中出了問題，一定要大大方方地承認自己的過失和錯誤，那是人們所推崇的高風亮節的最基本的門檻。輿論最不願意看到某個官員在犯了錯時不敢擔當，顧左右而言其他。那樣對官員自己的形象是傷害，對政府的公信力也會造成損失。

公開資料顯示，年近63歲的應勇是浙江人，履新前任上海市長。應勇主政一方前曾長期在中共政法系統任職（時間長達30年），仕途履歷橫跨浙江省公安廳、紀委、省高法，以及上海市高法，擁有豐富的政法工作經驗。

上海市長應勇調任湖北省委書記。（資料圖片）

而年近63歲的蔣超良是湖南人，現任中共十九屆中央委員，去職前任湖北省委書記、省人大常委會主任，省軍區黨委第一書記。他曾長期在金融系統任職，履歷橫跨中國農業銀行、中國人民銀行、中國交通銀行、中國國家開發銀行，後調任吉林省長，2016年調任湖北任省委書記。

年近58歲的王忠林是山東人，履新前任濟南市委書記。王忠林長期在中共政法系統任職（時間近20年），擁有豐富的政法工作經驗。曾任職山東棗莊公安局。

而年近57歲的馬國強是回族人，現任中共十九屆中央候補委員，去職前任湖北省委副書記、武漢市委書記。他曾在國企寶山鋼鐵長期任職，2018年調任湖北省委副書記、武漢市委書記，2020年1月6日辭去市人大常委會主任。

蔣超良首次參加新聞發布會時，向病逝者鞠躬致以深切哀悼，並就武漢實施「封城」等所衍生的問題致歉。（資料圖片）

自武漢新冠肺炎疫情爆發以來，湖北、武漢省市兩級主官包括蔣超良，以及湖北省長王曉東，武漢市委書記馬國強、市長周先旺等均被認為負有防控疫情不力，導致大面積擴散的責任。因此，香港01在《湖北官場難逃問責整頓風暴 料有更多官員落馬》文中就指出，湖北官場將面臨大的「洗牌」。而蔣超良和馬國強的去職，驗證了這一預料。