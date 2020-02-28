【新冠肺炎】中國內外疫情逆轉　是時候援助別國了嗎

橫跨2019年至2020年度的冬季還有一段不短的時間才會結束，但一場由新型冠狀病毒引發的疫情顯然不會很快平息，而且已有成為全球性流行病的趨勢。而在過去兩個多月時間裏一直是病毒肆虐重災區的中國，正在以可見且可觀的速度遏制和平息了這場來勢洶洶的疫情。

中國內外疫情形勢顯然正在發生倒轉，很多人在討論中國援助其他國家和地區的話題。那麼，中國是時候進行對外援助了嗎？

武漢江漢方藏醫院。（資料圖片）

根據中國官方數據，2月26日0時至24時，中國31個省級新疆生產建設兵團新增確診433例，新增死亡29例，新增疑似病例508例。在過去一個月時間裏，這三組數字都經歷了一次先升後降的變化，其中新增確診數字變動幅度最大，2月12日最高時達到15152的頂點，之後急劇回落，目前已經連續6天在300例至700例之間波動。

與此同時，新增治癒出院人數則在持續波動上升，2月26日當天共有2,750例。這也意味着中國受新型冠狀病毒感染的總體數量將持續大幅減少。就地區來看，湖北省變動趨勢與中國整體趨勢大體一致，26日當天有22個省級地區新增確診數字為零，相當一部分省級地區已經連續多日沒有新增感染者。可以說，中國已經遏制住了本國境內疫情發展，不出意外的話，將其完全消滅已經指日可待。

與此同時，中國境外疫情卻漸有失控之勢。除中國外，已經有近50個國家出現了確診案例。多個國家和地區正在成為新的疫情重災區和輸出地，如亞洲東部的韓國、日本，亞洲西部的伊朗，歐洲的意大利。需要指出的是，很多國家的檢測與防控機制相對鬆散，還有數量眾多的受感染者未被統計在內。也就是說中國境外疫情實際形勢比目前呈現出來的表象更加悲觀。

例如，截至當地時間2月27日9時，韓國累計確診病例達到了1595例。該國官方難以強力管控民間聚集性活動，出現了超級傳播者，陸海空三軍均有人確診感染。又如美國已經確診了57例，僅對426人進行了測試，還不包括乘坐撤僑航班反美的公民。美國疾控中心在26日承認原先使用的一些試劑盒存在缺陷。美國疾控中心下屬國家免疫和呼吸系統疾病中心主任南希•梅索尼耶(Nancy Messonnier)警告稱疫情將在美國境內出現大範圍傳播，問題只在於什麼時候，而政府對疫情帶來的威脅程度尚不完全確定。美國疾病控制與預防中心首席副主任安妮•舒查特（Anne Schuchat）也認為病毒在美國爆發將不可避免的，只是時間問題。

新型冠狀病毒的產生與爆發對中國而言是始料未及的。當中國採取斷然措施封堵疫情的時候，甚至對武漢這樣人口規模在千萬以上的大城市進行「封城」，為防控疫情做出巨大犧牲的時候，一度遭到美國《紐約時報》等媒體的質疑與批評。但是現在來看，其「封城」之舉不僅必要，而且已經遲了一步。近一段時間在日本、意大利、尼泊爾等多國出現「無中國接觸史」的病人，中國疾控專家鍾南山近日稱「疫情首先出現在中國，疫情不一定發源在中國」，令新型冠狀病毒的產生與傳播又增添了一層神秘感。可以說，這場疫情的產生與爆發令中國措手不及，將其在全球的爆發與擴散歸因於中國更是不合理的。

鍾南山近日稱「疫情首先出現在中國，疫情不一定發源在中國」。（資料圖片）

觀察新冠疫情在全球的擴展，即使在經歷兩個多月對中國的圍觀後，很多國家的應對仍然出現很大紕漏，或者說沒有做好準備。而且，中國之所以扭轉了形勢，得益於強力高效的動員和管控體系，這是很多國家不具備的。那麼，這場疫情在一些國家和地區出現某種程度失控情況就將是大概率事件，而這也正是疫情危險性之所在。美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼•弗契(Anthony S. Fauci）在不久前表示，「人類正處在新冠肺炎疫情大流行的邊緣，我們的命運將由中國以外國家的疫情控制能力決定。」

隨着全球範圍內疫情的惡化，中國國內已有不少聲音在討論對外援助。例如，早前中國國內疫情爆發後，日本、韓國、伊朗等很多國家向中國提供了援助物資，對其進行回報也屬理所當然。而對於全球更大範圍內即將出來的更嚴重疫情形勢，中國又該如何去做？是否應該進行更大規模的對外援助呢？又該如何進行對外援助？

中國援外的四個關鍵點

第一，中國必須先行平息國內疫情，包括防止境外輸入。這是對外援助的前提和基礎。儘管中國疫情已經轉入下行階段，但是單日新增確診病例數量依然是全球最多的，另外還有近8萬受感染者尚未康復出院，在所有受感染數量中佔據絕對比例。2月26日中共中央政治局常委會上，中國國家主席習近平就總體形勢作出判斷稱，「湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，其他有關地區疫情反彈風險不可忽視」。事實上，2月26日中國湖北省外多個省級地區就出現了一定程度的反彈。

解放軍此次派遣大量醫務人員進入武漢協助抗疫。（資料圖片）

因此，目前仍然是中國的關鍵時刻，其所承受的巨大壓力尚未得以緩解。中國民間也比較在意這一點，如果對外援助超出一度限度，而國內又因偶然因素有所復發，可以想見將形成巨大的問責風暴。

另外，香港近期持續有新增確診病例，而由於港府執行力相對受限，疫情防控存在較大風險。台灣疫情也有類似變化，存在一定的不確定性。屆時將如何幫助港澳台地區防控疫情，將是一個未知的問題。

第二，恢復「世界工廠」的生產力。在湖北省外，中國很多地區仍然有很多封鎖區域，企業復工率也沒有完全恢復。在防控國內疫情的同時，儘快恢復國家運行常態，尤其是關於防控疫情的製造業供給體系，將在很大程度上滿足全球對檢測、防護、治療器具等的巨大需求，能為其他國家的防控提供源源不斷的強力支援。

第三，分享中國防控疫情的經驗教訓、科研信息。如果從2019年12月初出現首個醫院就診病例算起，中國已經承受疫情近3個月時間的考驗，被曝光大量問題，得到深刻的教訓，也得到一些有效的經驗。不論經驗還是教訓，對於未經考驗和國家和地區來說，都是重要的參考信息。中國作為對抗疫情第一線，其科研工作也一直走在相對靠前的位置，這方面的信息公開、共享，以及與外界的合作，也將有助於加快科研攻關的進展。

第四，對外界進行物資支援，這需要量時量力而行。對於不同國家的不同情況，需要採取不同的援助方式。中國疫情防控整體形勢是對外援助的決定性因素，其防控形勢越樂觀，對外援助力度也就可以適當提升。支援物資或可包括病毒檢測、防護等方面，而直接進行資金支持的效果很容易被打折扣，實際作用相對有限。

總之，中國已經是全球最有分量和影響力的國家之一。在這場勢將席捲全球的疫情裏，中國率先經受考驗、恢復元氣，對散居在全球各地的人類社會共同抗擊疫情是一件幸事。中國首先要確保本國疫情被完全遏制下去，且不可再有反彈，其後才可能開足馬力，最大程度上提供對外援助。儘管如此，不同國家和地區擁有不同的治理體系和治理能力，都將在這次疫情中經受一次嚴峻的考驗，也需要在本地區的疫情防控過程中承擔主要責任。