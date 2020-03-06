【新冠肺炎．觀察】中南海點將　為甚麼是孫春蘭？

中國境內的新型冠狀病毒疫情已經持續近3個月時間，雖然病毒擴散感染的態勢已經得以控制，越來越多的受感染者病癒出院，但是確診存量仍然較多，境外輸入風險大增，為防控疫情而拉緊的弦還將持續緊繃。

3月5日，國務院副總理兼「中央赴湖北指導組」（簡稱「中央指導組」）組長孫春蘭率隊察看湖北省武漢市某小區情況時，有居民從樓上家中高喊，「假的，假的，都是假的！」據稱居民反映的是吃不到武漢政府宣告的低價豬肉，以及社區物業假裝安排志願者送菜送肉給業主等問題。新聞報道稱，「孫春蘭當即要求省市官員深入調查，不迴避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義，要堅持務實作風，實事求是，切實解決問題，提升群眾滿意度。」

孫春蘭一行人在樓下經過時，樓上的居民不斷從家中的窗戶向外大喊「假的！假的！」。（影片截圖）

這是當前中國舉國動員抗擊疫情的一個細節。在這場態勢嚴峻的疫情防控過程中，需要各個方面的協調與配合，出現問題在所難免，重要是有所改之、引以為戒。必須各方相互溝通和體諒，才能結成同心戰「疫」的統一戰線，也更有助於打贏這場硬仗。

其中，作為中共中央政治局委員兼國務院副總理的孫春蘭，可以說是中國高層在最前線的代表，在過去一個月扭轉疫情形勢的時間段裏，扮演了重要角色。從她的身上也能夠對中國「全國一盤棋」式的防控有所觀察。

那麼，為什麼是孫春蘭？

奔波在前線

中國大約是在2020年1月下旬逐漸形成了舉國動員抗擊疫情的國家狀態。1月25日中國國家主席習近平主持召開的中共中央政治局常委會對疫情防控「再研究、再部署、再動員」，並成立了「中央應對疫情工作領導小組」，下設「中央赴湖北指導組」。

孫春蘭正是「中央赴湖北指導組」的組長，堪稱「臨危受命」。外界能夠很容易看到中國高層作出系統部署後，孫春蘭推動工作落實，以及針對一線出現的新情況、新問題做出即時反饋。

1月27日，孫春蘭率中央指導組抵達疫情重災區湖北省武漢市，傳達中南海的部署要求；1月30日，前往華中科技大學同濟醫院中法新城院區、中國援鄂抗疫醫療隊住地、武漢市東湖高新區關東街南湖社區和龍城社區衛生服務中心；2月3日，察看軍方在10天時間內建起的「火神山」醫院；2月7日，出席武漢市疫情全面排查動員部署會，還去了被認為是疫情始發地的江漢區，視察該區疫情指揮部和武漢市公安局江漢分局指揮中心；2月15日考察武漢市泰康同濟醫院、武漢市優撫醫院，當晚又去武漢市疫情防控指揮部督導「應收盡收」。

另外，中央指導組成員兼國務院副秘書長丁向陽曾在2月20日透露，媒體發現的每一個「應收盡收」沒有落實的問題，國務院副總理孫春蘭都做過指示，指示立即核實，進行救治。2月26日中央指導組召開的視頻會議上，孫春蘭還曾指導督導加強武漢以外市州患者救治工作。

高齡擔重任

孫春蘭在中國國務院4位副總理中排名第二，僅次於擁有中共中央政治局常委身份的韓正。而在國務院人事體系中則可以排到第三位，前兩位都是政治局常委，分別是國務院總理李克強與排名第一的副總理韓正。

中國官方沒有對幾位副總理的職責進行公示，一般認為孫春蘭主要分管兒童、教育、醫療衛生、體育、退役軍人事務等方面。就此來說，在這場突如其來的疫情爆發後，孫春蘭擔任中央指導組組長也在情理之中。

值得一提的是，近年來中國發生多起引發輿論震盪的突發事件，都與孫春蘭分管的這些領域有關，例如兒童被虐待、教育不公平、退役軍人上街爭取自身權益等等。除了此次新冠疫情，也時常發生過多次有關醫療衛生有關的突發事件，例如2020年1月20日發生的北京朝陽醫院眼科醫生陶勇被無故傷害。

相關事件很容易引起社會關注，一是因為大多事關個人民生權益，二是因為具有公共性質，容易引起更大範圍的共鳴。而且，很多問題的發生都是因為之前沒有得到足夠的重視與處理，而現今人們越來越關注個人權益，公民意識提高，通過網絡發聲也更容易。這些都意味着分管這方面工作的副總理所肩負的擔子會越來越重。

孫春蘭出生於1950年5月，2020年已是70歲高齡。在中共中央政治局25名成員裏，年齡最長的是出生於1950年3月的中央軍委副主席許其亮，孫春蘭緊隨其後。這場已經持續近3個月的疫情對孫春蘭而言，無疑是一次考驗。