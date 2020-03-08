【新冠肺炎．觀察】武漢書記要民眾「感恩」 　時間方式都不對

中國的新型冠狀病毒疫情已經明顯消退，但是再次爆發的威脅和中國為之構築起的舉國防控機制都還在延續，中國官方與民間的心絃依然緊繃。

繼國務院副總理兼「中央赴湖北指導組」組長孫春蘭在武漢市某小區視察遭遇居民高喊「假的」之後， 「臨危受命」的武漢市委書記王忠林提出向市民開展「感恩教育」，意外引得輿情強烈震盪。

3月6日，武漢市委書記王忠林在該市疫情防控指揮部調度會議上，發表了以「感恩教育」為主題的講話，表示武漢要「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」。（長江日報）

據悉，王忠林在武漢市委新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會上表示，「要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」他還說，「武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民」。

輿論一時鼎沸，有質疑稱武漢人民已經在疫情中付出了巨大的犧牲甚至是生命，如今疫情尚未被完全控制住，數千死難者屍骨未寒，還要讓教育武漢人感恩，不免強人所難。

目前，關於武漢某小區向孫春蘭高喊「假的」一事的詳情出現了爭議，如《環球時報》總編輯胡錫進轉發的一篇微博透露稱該小區物資並未短缺和高價，防疫也比較到位，而部分居民則有些挑剔和激進。王忠林之所以要求向市民推廣「感恩教育」的幕後原因是否與此事有關，又或許只是出於彌合官民之間的認識分歧，也不得而知。但是就這種做法而言，應該說是既不夠妥當，也有些不合時宜。

3月5日，有武漢居民從家中窗戶向正在考察的孫春蘭等人大喊「假的！假的！」，投訴屋苑物業管理人員，在中央指導組考察時，假裝讓義工送菜送肉給業主，但實際上工作並不到位。

新型冠狀病毒威脅到所有人的生命安全，是中國整個國家都在面臨的挑戰。湖北省武漢市是疫情的重災區，承受了最大的傷害，也付出了巨大的犧牲。截至3月7日24時，湖北省累計感染死亡高達2,986例，全省數千萬人為之承受了長時間的嚴格的管控措施。

武漢市1月23日早上10時起全市公共交通工具暫停運營，機場及火車站的離開通道亦暫時關閉。（資料圖片）

中國其他地區，以及全球範圍內向包括武漢在內的湖北省的捐助和醫療救援，確實是「人間大愛」，是面對危機時同為人類脣亡齒寒式的相互支援和幫助。「感恩」的指向是「恩惠」。如果將這些人類間的「大愛」定義為「恩惠」，其實是一種褻瀆。從新聞報道看，王忠林在強調感恩的同時，更要求「聽黨話、跟黨走」，這種表述讓其感恩更多指向中共這個執政黨，這與中共宗旨「為人民服務」並不協調，一個以為「人民服務」為宗旨的執政黨以及其官員，要求民眾感謝，不僅是對武漢人的情感傷害，對於中共的宗旨也是個很諷刺的行為。

中國政府是防控疫情的主導者和協調者，為扭轉湖北疫情的確起到了重要作用。湖北省要求不少於三分之二的黨員幹部下沉到社區（村）參與疫情防控，目前已經安排超過5萬人深入民間。很多官員們在抗擊疫情期間的巨大壓力和超負荷工作是值得肯定的。不過在另一方面，這也是作為執政者的職責所在。人民大眾的眼睛是雪亮的。為官一方，只要盡到了自己的責任，人民大眾不會視而不見。過多強調為官者的難處和付出，家長式的說教，往往會在挑剔和嚴厲的輿論中起到反效果。

全國馳援武漢和湖北的醫療隊已達到4.26萬人，其中女性醫務人員有2.8萬人，佔整個醫療隊的三分之二。（中新社）

湖北省的新冠肺炎疫情形勢仍然比較嚴峻。截至北京時間3月7日24時，現有確診病例19,710例，其中重症病例5,140例，武漢市更是佔據其中絕對比例，相應兩個數字分別是17,772和4,850。在這種情況下，仍然需要集中精力、保持耐心，以取得對抗新冠病毒的完全勝利。

需要承認的是，經過長達3個月的疫情，湖北省特別是武漢市民間難免積聚了不少的悲情和怨氣。這種情況可能不利於官民聯防聯控，並降低防控效果。因此，如何疏通和聯結官民兩方，構成統一防線，化解和引導民間情緒也就殊為重要。

據報道，王忠林不久前到武漢基層調研時，要求「下沉幹部」做特殊時期的群眾工作隊——服務隊、宣傳隊、社情民意調查隊，「疏導市民情緒」，並稱「要進門入戶開展社情民意大調查，打開群眾心結，暢通群眾訴求反饋渠道，收集群眾對黨委政府工作的意見建議，幫助改進和提升工作。」

不論如何，這場疫情都需要中國各方的共同參與和協作，相互之間都應該多些尊重、溝通與體諒。而為官者需要逐漸習慣在公開透明的場合，在民眾的顯微鏡和放大鏡的審視下工作，提高執政能力和改進工作作風永遠在路上。