習近平提「全週期管理」　專家：事前防範、事中控制、事後反思

近日，習近平在武漢考察時，在談到如何補齊治理體系的短板和弱項時，提出了樹立「全週期管理」意識。他指出：「要著力完善城市治理體系和城鄉基層治理體系，樹立『全週期管理』意識，努力探索超大城市現代化治理新路子。」人民日報海外版旗下的新媒體「學習小組」日前就此發布了清華大學公共管理學院副教授，清華大學國情研究院副院長鄢一龍的文章。文章指，超大城市的風險管理要做到事前防範、事中控制、事後反思的全週期閉環管理，此外，對於如何進行「全週期管理」，文章還具體提出了七大建議。

文章指，「全週期管理」概念的提出，為中國在探索超大城市現代化治理路子時，提出了新的要求。文章指，大城市人口眾多、經濟體量大，各種要素密集，這既是巨大的城市競爭力優勢，在危機狀態下，又會變為突出劣勢，風險會在一個高度密集的區域快速集聚、快速爆發與快速擴散。

3月10日，習近平赴湖北省武漢市考察新冠肺炎疫情防控工作。（新華視點）

文章說，管理思維需要克服人類的主觀偏向，順應客觀規律，做到與事物的變化週期相一致，實現全週期的動態管理、閉環管理。

文章指，全週期管理思想可以在城鄉治理的不同側面得到應用，在權力運行上，有決策、實施、監督的週期；在工作推進上，有部署、貫徹、驗收的週期；在項目運作上，有風險評估、運行監測、總結評價的週期等等。

文章說，超大城市的風險管理要做到事前防範、事中控制、事後反思的全週期閉環管理；全週期風險管理最重要的是做到事前防範，做到源頭治理、早期控制。文章說，不少政府部門經常扮演「救火隊」的角色，原因就在於治已病而非治未病，治已亂而非治未亂，所以按下葫蘆浮起瓢，三頭六臂也忙不過來。

習近平在火神山醫院指揮中心視頻連線感染科病房，與病房內患者和醫務人員交流。（新華社）

文章說，源頭治理的困難在於它是一種潛藏態與萌芽態的治理，這不但考驗治理能力，更考驗治理智慧，文章就此提出了七點建議：

第一，從治理方向上，應主動消除治理隱患。

第二，從治理機制上，應提升全社會的德治、自治水準。

第三，從治理主體上，應有雙重的「免疫系統」，一方面要靠政府，同時也要有社會的自發免疫系統，能夠處理分散性信息，應對分散性危機，能夠做出快速反應，進行自我適應式的調整。

第四、從治理資源上，應實現資源下沉，保證社會細胞單元的健康，文章指，目前中國城市基層治理資源嚴重不足，而減少中間環節，將治理資源下沉到一線，有助於推動治理實現末梢治理、精細治理、高效治理。

3月2日，習近平在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作。（新華社）

第五， 從治理時機上，應及時調整，做到適應性治理。

第六，從治理迴圈上，加強事後反思與調整，實現風險管理閉環。文章說，全週期的風險治理要做到事後反思，每一次危機都不能浪費，要推動全社會的反思。

第七，從治理工具上，應強調新技術手段的運用，實現只能化治理。文章說，動員組織體系如果不能和新技術條件配合，就難以進一步做到精准化、高效化，難以更有效應對高度複雜、多元、分散的現代社會中發生的危機。