新冠肺炎｜7省區市共支援6國家　中國醫療專家組赴多國協助抗疫

從新冠肺炎疫情在全球蔓延起，中國已經組建多支醫療專家組赴各國協助抗疫。由於絕大多數醫療隊都是由各省級單位組建，也被網友形象描述稱「一省包一國」。 內媒觀察者網今日（29日）發文梳理各省區市醫療隊所赴地區，指出目前內地共有7個省區市醫療隊遠赴伊朗、塞爾維亞、意大利、柬埔寨等6個國家。

由上海為主組建的中國紅十字會赴伊朗志願專家團隊是中國向外國派出的第一支醫療隊。(中國駐伊朗大使館網站)

上海為主組建中國赴伊朗醫療專家隊

由上海為主組建的中國紅十字會赴伊朗志願專家團隊是中國向外國派出的第一支醫療隊，目前，該隊已經完成任務，於3月26日回國。中國赴伊朗志願專家團隊由上海市紅十字會、中國疾病預防控制中心、上海市疾病預防控制中心、上海市公共衛生臨床中心、上海市外辦、中國科學技術大學附屬安徽省腫瘤醫院、省立醫院7家單位人員組成。

中國紅十字會赴伊拉克志願專家團在伊拉克開展工作，這批專家團的成員主要來自廣東。（中國紅十字會網站）

廣東「一省包兩國」：組建赴伊拉克及塞爾維亞醫療隊

目前，由廣東省組建的醫療隊至少有2支，一支是中國紅十字會赴伊拉克志願專家團；一支是中國赴塞爾維亞抗疫醫療專家組。中國紅十字會總會派遣的志願專家團隊一行7人，由廣東省紅十字會、中國疾病預防控制中心、廣州醫科大學附屬第一醫院、中山大學達安基因股份有限公司、廣東外語外貿大學、上海聯影醫療科技有限公司等單位的人員組成。赴塞爾維亞抗疫醫療專家組共有6人，分別來自廣東省疾病預防控制中心、廣東省人民醫院、中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第三醫院，涵蓋傳染病防治、呼吸與危重症、感染、心理等領域。

由四川為主組建的第一批中國赴意大利抗疫醫療專家組。（四川省紅十字會）

三省醫療隊共同協助意大利抗疫

目前，已有四川，浙江，福建三省組織的三支醫療隊協助意大利抗擊疫情。3月12日，中國政府派遣的由國家衛生健康委和中國紅十字會組建的專家組一行9人攜帶必要醫療防護用品等物資從上海飛赴羅馬，支援意大利新冠肺炎疫情防控工作，這批專家組主要來自四川。

3月18日，由浙江組建的第二批中國抗疫醫療專家組一行13人抵達米蘭。3月25日，由福建組建的第三批中國赴意大利抗疫醫療專家組一行14人攜大批醫療物資飛抵米蘭。據介紹，中國專家組的足跡遍布拉齊奧大區、威尼託大區以及倫巴第大區，和意方的紅十字會、一線醫護人員及科研人員等分享了新冠肺炎防控方法及診療經驗。

此外，當地時間25日，在例行疫情發布會上，意大利民事保護部門緊急協調辦公室執行主任丹傑洛（Luigi D'Angelo）宣布，應馬爾凱大區請求，中國將於未來三天內派遣50名醫生、80名護士和30名技術人員，組建臨時野戰醫院，幫助當地應對新冠疫情。丹傑洛表示，前來支援的醫護人員均曾在武漢抗擊疫情，將帶來寶貴經驗。

3月25日，在柬埔寨金邊，廣西援柬抗疫醫療專家組在當地轉診醫院調查門診患者登記情況。(新華社)

廣西組建中國抗疫醫療專家組赴柬埔寨

3月23日，應柬埔寨政府邀請，中國政府赴柬埔寨抗疫醫療專家組前赴柬埔寨。抗疫醫療專家組共7人，成員由自治區人民醫院、自治區疾控中心、自治區南溪山醫院、廣西醫科大學第一附屬醫院、廣西國際壯醫醫院的呼吸、公共衛生、實驗室檢測、感染控制、中醫、護理等專業的專家組成。隨同專家組一道抵達的還有N95防護口罩、醫用外科口罩等柬埔寨急需的抗疫醫療物資。

柬埔寨衛生部發言人奧萬丁說，中國醫療隊經驗豐富，中國朋友在我們陷入困境時提供及時的幫助，「這是柬埔寨衛生系統向中國學習如何防控新冠肺炎、如何診治病人的重要機會。中國專家的到來增強了我們抗擊疫情的信心！」

3月28日，新疆組建的赴巴基斯坦抗疫醫療專家組從烏魯木齊市啟程，赴巴協助開展疫情防控工作。圖為新疆援助巴基斯坦的首批抗疫醫用物資。（央視）

新疆組建中國赴巴基斯坦派遣醫療專家組

3月28日，中國政府赴巴基斯坦抗疫醫療專家組從烏魯木齊市啟程，赴巴協助開展疫情防控工作。專家組共8人，分別來自自治區疾控中心、自治區人民醫院、新疆醫科大學第一附屬醫院、自治區中醫醫院，專業領域涵蓋呼吸、重症、護理、檢驗、中醫等。專家組主要任務是與當地醫院和專家開展經驗分享與交流，介紹中國抗疫經驗，結合巴方防疫措施和診療流程，對巴疫情防控、患者治療和實驗室工作提供諮詢，為巴醫務人員和社區防控人員提供培訓和指導等。

專家組隨行還攜帶了由新疆維吾爾自治區捐贈的醫療救治物資，包括1萬隻醫用N95口罩、10萬隻一次性醫用口罩、5000套醫用防護服、12台呼吸機、5台除顫監護儀、 1萬份核酸檢測試劑等抗疫醫療物資及藥品。27日，自治區援助巴基斯坦的首批抗疫醫用物資已由紅其拉甫口岸通關。

即將派出的醫療隊：菲律賓，老撾和委內瑞拉

此外，中國還將向菲律賓，老撾與委內瑞拉派遣醫療專家組，目前確定的是赴委內瑞拉醫療專家組將由江蘇省組建，其餘兩支醫療隊由哪省負責還未公布。

（觀察者網）