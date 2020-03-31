新冠肺炎｜習近平《求是》刊文：總結疫情教訓　補齊治理體系短板

《新華社》報道，在4月1日出版的第7期《求是》雜誌，將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作時的講話》。

《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作時的講話》。（新華社）

文章強調，湖北和武漢是這次疫情防控鬥爭的重中之重和決勝之地。經過艱苦努力，形勢發生積極向好變化和成果，但疫情防控任務依然艱鉅繁重，,要繼續把疫情防控作為當前頭等大事和最重要的工作。

文章指出，新冠肺炎疫情發生以來，黨中央高度重視，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭。

文章稱，要把醫療救治工作擺在第一位，最大限度提高治癒率、降低病亡率。要集中優勢醫療資源和技術力量救治患者，加速推進新型檢測試劑、抗體藥物、疫苗和診療方案等科技攻關，加快推廣應用已經研發和篩選的有效藥物，提升救治水平。要打好群防群控的人民戰爭，提高群眾自我服務、自我防護能力。要加強進出人員管理，深入開展流行病學調查工作。要保持內防擴散、外防輸出的防控策略，同時要在做好健康管理、落實防控措施的前提下，採取「點對點、一站式」的辦法，集中精準輸送務工人員安全返崗。

疫情不會影響經濟穩中向好、長期向好的基本面

文章指出，要形成同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序。這次疫情，短期內會給湖北經濟社會發展帶來陣痛，但不會影響經濟穩中向好、長期向好的基本面。要在加強防控的前提下，採取差異化策略，適時啟動分區分級、分類分時、有條件的複工復產。中央和國家機關各部委要繼續加大對湖北的支持力度，幫助湖北解決實際困難和具體問題，早日全面步入正常軌道。

文章表示，要補齊治理體系和治理能力短板。這次新冠肺炎疫情防控，是對治理體系和治理能力的一次大考，既有經驗，也有教訓。要總結經驗教訓，加快補齊治理體系的短板和弱項。要著力完善公共衛生應急管理體系，提高應對突發重大公共衛生事件的能力和水平。要著力完善城鄉基層治理體系，樹立「全週期管理」意識，努力探索超大城市現代化治理新路子。