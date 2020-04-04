【基本法30年】駱惠寧：矛盾逐步顯現，要堅守「一國兩制」初心

今天（4日）是香港《基本法》頒布30周年，中聯辦主任駱惠寧撰文，指重溫「一國兩制」的事業初心，回顧總結《基本法》制定和實施中積累的寶貴經驗，「對於當下香港如何克服風雨考驗，書寫『一國兩制』新篇章，具有重要的現實意義」。 他指，當前「一國兩制」的實踐已經進入了「五十年不變」的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現，要堅守「一國兩制」事業初心，堅定憲法和基本法制度自信。

駱惠寧指，「一國兩制」的事業初心，是指「一國兩制」從其作為政治構想提出，到確定為一項基本國策，再到付諸實踐所秉持的根本宗旨，「這個初心體現為基本法的立法目的，即基本法序言明確規定的『維護國家的統一和領土完整，保持香港的繁榮和穩定』」，其後中共十八大報告亦進一步將之概括為「維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定」。

駱惠寧撰文，指重溫「一國兩制」的事業初心有重要現實意義。（中新社）

駱惠寧表示，事業初心貫穿於《基本法》的起草過程，在《基本法》實施過程中也得到充分體現。他有特別提到全國人大常委會於2016年的釋法，此舉有效遏制和打擊港獨勢力。而香港的司法機關則獨立行使審判權，「在涉及港獨分子參選和宣誓問題的多個案件中，依照基本法及相關解釋作出判決」。與此同時，香港政府亦根據《社團條例》禁止港獨組織「香港民族黨」運作，「這些對維護基本法權威和香港法治發揮了積極作用」。

駱惠寧續指，當前「一國兩制」的實踐已經進入了「五十年不變」的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現，「尤其是在去年修例風波中，發生了大量嚴重觸碰『一國兩制』原則底線的行為，憲法和基本法的權威受到前所未有的挑戰，許多深層次問題都到了必須面對和解決的重要時期」。駱惠寧指，應對「一國兩制」實踐中面臨的各種困難和挑戰，要堅守「一國兩制」事業初心，堅定憲法和基本法制度自信，「不為一時之曲折而動搖，不為外部之干擾而迷惘」，「我們要堅決按照習近平總書記所強調的，貫徹『一國兩制』方針堅定不移，不會變、不動搖；確保『一國兩制』在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿着正確方向前進」。

駱惠寧稱，堅守「一國兩制」事業初心，是要求充分認識到維護國家主權、安全、發展利益與保持香港長期繁榮穩定是相輔相成，不可偏廢其一，「維護國家安全是全面準確貫徹『一國兩制』方針的核心要求，也是特別行政區根據基本法必須履行的憲制責任」，「只有建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，強化相應的執法力量，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，才能確保香港長治久安」。

駱惠寧強調全面準確貫徹實施「一國兩制」方針和《基本法》，是確保「一國兩制」行穩致遠的不二法門。（中新社）

駱惠寧在最後強調，《基本法》頒布30年來，「一國兩制」的成功實踐充分證明，「《基本法》是一部具有歷史意義和國際意義的創造性傑作」，全面準確貫徹實施「一國兩制」方針和《基本法》，更是確保「一國兩制」行穩致遠的不二法門，「我相信，在中央政府和祖國內地的堅定支持下，特區政府和香港各界人士一定能夠勠力同心、團結奮進，克服前進道路上的一切困難和挑戰，以勇氣和智慧開創香港更美好的明天」。

（綜合報道）