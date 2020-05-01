【新冠肺炎】人民日報：美政客將病毒當作政治武器「污名化」中國

新冠肺炎（COVID-19）席捲全球後，美國方面多次指摘中國沒有及時公開透明地披露疫情，甚至有美方官員要求中國為此承擔法律責任，並對其他受害國家做出賠償。 中國官媒《人民日報》5月1日刊登題為《污名化是危險的「政治病毒」》的評論文章，強調中國的抗疫行動全程公開，不會被少數人肆意潑污水所抹殺，並批評美國政客將病毒當作政治武器，指其「污名化中國」會危害全球抗疫。

美方一直抨擊中國沒有公開透明發布疫情消息。（資料圖片/新華社）

評論指出，美國目前的新冠肺炎疫情在全球最為嚴重，但美國一些政客眼中，生離死別的哭泣，整車轉運的屍袋，居家死去無人發現的慘劇，都不是當務之急，只專注兩件事——懟媒體、懟中國。

評論稱，「污名化中國」衝擊國際正義，「中國的抗疫行動全程公開，艱苦卓絕，有目共睹，絕不會被少數人肆意潑污水所抹殺」。評論認為，中國不惜一切代價抗擊疫情，成功遏制了病毒擴散蔓延，挽救了無數人的生命，現在反遭一些無良政客肆無忌憚的誣衊和「甩鍋」。

「污名化中國」不是救命良藥。新冠病毒挑戰的是人類的生命權和健康權。當今之際，救人與推責孰輕孰重，合作和謾駡誰更重要，不言自明。現實卻令人大跌眼鏡，美國一些政客不是想方設法治病救人，而是熱衷於發出巫師般的咒語，以為這就可以救人之命。 《人民日報》

美國總統特朗普質疑中國公布的死亡數字，指中國的死亡人數必定多於美國。（資料圖片）

評論又強調，「污名化中國」危害全球抗疫，美國作為頭號經濟科技強國，擁有雄厚的經濟實力、強大的科研能力、領先的醫療水平，理應在有力有效控制國內疫情的同時，承擔更多國際義務，幫助更多防控薄弱國家和地區。但美國一些政客的拙劣表演，只會破壞全球合作抗疫的努力，破壞命運與共的共識，破壞守望相助的家園，惟中國始終在力所能及的範圍內向各國提供援助。

評論最後還說，如果任由「政治病毒」衝擊國際正義，任由美國一些政客把病毒當作政治武器，世界遭受的損失和痛苦，將難以估量，而且將在人類歷史上寫下十分黑暗的一頁。

（人民日報）