為蔣凡出軌事件刪帖禁評論　新浪微博涉「干擾網上傳播秩序」被罰

新浪微博上一個名為「花花董花花」的用戶，早前發布兩則向內地網紅女企業家張大奕的「宣戰」的帖文，要求對方不要再招惹自己的丈夫。「花花董花花」其後被確認就是淘寶天貓總裁蔣凡的妻子。蔣凡受此事牽連，已被除名阿里巴巴合夥人及降職。 及至周三（10日），新浪微博負責人被北京市互聯網信息辦公室約談，理由是「在蔣某輿論事件中干擾網上傳播秩序，以及傳播違法違規訊息等問題」，被責令立即整改。

蔣凡妻子在微博上發帖文向張大奕「宣戰」。（網上圖片）

網民大讚天貓總裁蔣凡妻子氣質非凡：

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事緣在4月初，蔣凡妻子在微博上發帖文，稱「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之」，並標注張大奕。蔣凡出軌一事成為微博上的焦點，一度被推上「微博熱搜榜」。但新浪微博隨即將微博上相關的微博帖文全部刪除，張大奕的微博無法留言評論，蔣凡妻子的原始微博帖文亦被關閉留言評論功能，以致蔣凡妻子再發帖文，「誰把我的評論給關了」，同時再標注張大奕。

更甚者，據報雖然內地多間傳媒都有報道此事，但其後該些傳媒在微博上發布的相關報道，亦在短短數分鐘內消失無蹤。新浪微博此舉被指是因阿里巴巴是新浪微博第二大股東，故要刪除對蔣凡妻子及阿里巴巴不利的消息。此外，張大奕是在美國上市公司的如涵控股的高管，如涵控股同樣有獲阿里巴巴融資及持股。

內地網紅女企業家張大奕被指是小三：

官方傳媒在周三的報道則指，國家互聯網信息辦公室有關業務局負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全管理制度，明確內部審核處置流程，「既不得為違法違規訊息提供傳播平台，又不得隨意干預訊息正常呈現、干擾網上傳播秩序」。國家互聯網信息辦公室將進一步強化日常監管，督促相關網站平台加強內部管理和自律，依法依規開展服務。

新浪微博最終被處罰暫停更新「微博熱搜榜」及「熱門話題榜」一星期，時間自6月10日下午3時至6月17日下午3時，同時要嚴肅處理相關責任人，並且北京市互聯網信息辦公室將會對新浪微博從嚴予以罰款的行政處罰。

（綜合報道）