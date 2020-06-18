美國示威｜聯合國人權理事會討論種族歧視　中方促美摒棄雙重標準

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死掀起全球有關種族歧視的討論，聯合國人權理事會在日內瓦召開會議，緊急討論種族歧視問題。 當地時間17日（周三），中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭敦促美國傾聽國際社會呼聲，切實履行其國際人權義務，消除種族主義，並在國際上停止將人權作為政治工具，摒棄雙重標準作法。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

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由47國組成的聯合國人權理事會正討論一項由非洲國家提出的決議草案，要求聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）調查美國的種族主義和警暴問題。

陳旭表示，中國一貫反對一切形式種族主義和種族歧視，支持聯合國人權理事會舉行此次緊急辯論。陳旭稱，中方對弗洛伊德死亡深感震驚和悲痛，向他的家人致以誠摯慰問。生命至上，黑人的命也是命。正如巴切萊特和許多特別專家所說，弗洛伊德事件不是孤立的，反映了美國長期存在、根深蒂固的種族歧視、警察暴力和社會不平等。

陳旭又表示，中方敦促美國傾聽國際社會呼聲，切實履行其國際人權義務，消除種族主義、種族歧視和其它侵犯人權現象，保障少數族裔合法權利；在國際上停止將人權作為政治工具，摒棄雙重標準作法。中方呼籲國際社會凝聚共識，全面落實《德班宣言和行動綱領》，支持人權理事會、人權事務高級專員辦事處在反對種族主義問題上加大努力，共同推進國際反種族主義事業。

（綜合報道）