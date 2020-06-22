【中印衝突】印軍或放鬆開槍限制　胡錫進：只能是拿雞蛋碰石頭

中印邊境流血衝突持續發酵，印度三軍仍在邊境持續增兵，同時印度被指欲撕毀中印協議，准許印軍向解放軍開槍。對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，印度若升級衝突，只能是「拿雞蛋碰石頭」。

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據《印度斯坦時報》6月20日報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）此前一天表示，印度軍隊邊境部隊的交戰規則已發生了重大變化，即該國實控線附近前線官兵將不再受到槍支使用的限制，而是在「處理局勢」之際，將擁有使用武器的「完全行動自由」，甚至有在「應對特殊情況」時，擁有使用一切可用資源的充分權力。

對此，胡錫進6月22日在微博發表評論稱，若屬實，這嚴重違反中印兩國《關於在中印邊境實控線地區軍事領域建立信任措施的協定》。中印邊境地區雖然不時緊張，但兩國軍隊已經幾十年沒有相互開火。若印軍今後向中國軍人開槍，兩國邊境地區將完全變成另一面貌。

同時他強調，槍支和其他軍械幫不了印軍的忙，因為中國的軍事力量要比印度的先進、強大得多。他說，「如今中國的GDP是印度的大約5倍，中國軍費西方估計是印度的3倍多。印軍如果升級同中國的邊境衝突，使之成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰」。

不過，他還稱，中國不想與印度升級衝突，但有充裕能力擊退印軍的任何挑釁。希望印軍保持清醒，印度的精英們也保持理性，與中方共同管控好邊界糾紛最符合印度的利益。

6月15日，在拉達克地區的加勒萬谷（Galwan valley ）中印雙方發生衝突。此前數週，這一邊境地區的局勢持續緊張。（Reuters）

此外，印度三軍近日在邊境地區增兵動作不斷，印度《論壇報》6月20日稱，「印度陸軍已動員更多部隊向前線集結，在拉達克駐紮的部隊規模是以前的兩倍。」報道稱，通往列城的高速公路已被印度軍方接管，大量步兵、炮兵和工程部隊正在向拉達克彙集。社交媒體流傳的照片也顯示，通向前線的高速公路出現大批拖掛着牽引式火炮行進的軍車。

報道提到，印度空軍出動大批運輸機參與到搶運任務中，由美製C-17、俄製伊爾-76重型運輸機以及安-32中型運輸機組成的空運部隊出動了比以往更多的航次。另外，當天在拉達克地區的列城上空，還出現大批印度空軍的美製「阿帕奇」武裝直升機。印度海軍亦開始行動，印度海軍已經要求在安達曼群島的艦艇提高戒備。

此前的6月15日，中印在兩國邊境地帶的加勒萬河谷爆發大規模流血衝突，成為1975年以來首次有死亡中印邊境衝突。兩軍當時都未開槍。印度政府也證實，印軍所有邊防人員都有持械，但沒有開槍。

印度外交部此前發表聲明說，這場邊境衝突是因為中方「試圖單方面改變邊境現狀」。

國務委員兼外長王毅同印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）6月17日通電話，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，儘快使當地緊張局勢降温。《環球時報》多次強調，「中國不想把中印邊界問題變成一場實力對抗，這是中方很真實的善意和剋制。但是中方針對邊境地區形勢充滿自信，不製造衝突，但不懼怕衝突。」