康明凱妻呼籲釋放孟晚舟遭拒　西媒熱炒中國「人質外交」

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）因涉嫌從事危害中國國家安全活動已在中國被提起公訴，其妻子近日再次發聲引發關注。與此同時，西方媒體將此案與華為高管孟晚舟案聯繫，發出「互換人質」等言論，引發中方不滿。

據加拿大CTV新聞當地時間6月28日報道，康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）在接受採訪時表示，對加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）拒絕釋放孟晚舟感到失望。她指出，加拿大在逮捕孟晚舟的決定上存在公平方面的問題，「我們不應該屈服來自美國的欺凌行為」。

加拿大前外交官康明凱的妻子納吉布拉(Vina Nadjibulla)。 (截圖自CBC)

康明凱在中國被提起公訴後，康明凱妻子曾於6月23日表示，法律專家已確定，如果符合國家利益，加拿大司法部長有權在任何時候停止有關孟晚舟的引渡程序，而不僅僅是在法庭程序結束之後。她指出「終止引渡程序的選擇符合法治，這可能會為解決自己的丈夫與另一位加拿大人的問題開闢空間」。

另據加拿大《環球新聞》報道，加拿大19名政要6月23日聯名致信特魯多，要求終止孟晚舟引渡案程序並將其釋放，給加拿大一個「重塑對華戰略」的機會。但特魯多以保護加拿大人的安全為由拒絕，他聲稱擔心「釋放孟晚舟」的決定可能會讓「任意拘留加拿大人」成為他國達到目的的一種「手段」，從而使加拿大人面臨危險。

對此，納吉布拉在採訪中回應稱，加拿大政府應努力讓康明凱和邁克爾得以釋放，並保護其他加拿大人的安全。她反駁特魯多的說法稱，「兩件事情我們都可以做到。這並不是單獨的『我們需要盡一切努力釋放康明凱』或『我們將來要保護加拿大人』的問題。兩件事情都必須擺在枱面上，政府有責任做到兩者兼顧。」

康明凱在加拿大警方根據美國逮捕令拘留華為首席財務官孟晚舟後不久被捕，在5月27日卑詩省最高法院裁定孟晚舟的罪行符合「雙重犯罪」的標準，批准繼續進行引渡程序後，康明凱遭正式起訴。這讓此案一直被外界視為是中方的報復行動。但中國外交部發言人趙立堅強調，「孟晚舟事件同有關加拿大公民個案性質完全不同。」他批評加方在司法獨立問題上「奉行雙重標準」。他重申加拿大公民涉嫌危害中國國家安全犯罪，被中方主管部門「依法逮捕和起訴」，「根本不存在所謂『任意』拘留」。

然而，特魯多仍聲稱此事與孟晚舟被捕有「直接關聯」，強調不能讓中方「人質外交」得逞，西方媒體亦就此指責北京。法國主流媒體《世界報》文章稱，非政府組織「保護衛士（Safeguard Defenders）」認為，「中國越來越多地使用人質外交，對其他國家的公民進行威脅、施以酷刑和讓他們失蹤，以此在國際舞台上強加自己的觀點。」英國廣播公司（BBC）報道稱，北京一直將遣返孟晚舟作為修復中加關係的前提條件。

納吉布拉最新發聲及西方媒體上述言論，引發中國網友不滿。網友紛紛指，孟晚舟無罪，而康明凱是危害中國國家安全的罪犯，兩人沒有可比性。網友稱，孟晚舟應先無罪釋放，康明凱間諜罪必須嚴懲。還有網友直指加拿大「雙標」，同時喊話納吉布拉認清其丈夫康明凱的犯罪事實。

而在6月19日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，「中方在『人質外交』上的立場是什麼？」趙立堅回應稱，「你這是一個充滿惡意的問題。我剛才已經把中方立場說得很清楚了。你最好去問問加拿大政府什麼是『人質外交』。」