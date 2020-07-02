在美國看美國｜紐約的中國男同志：疫情下中國式服從優於美式自由

2020年如今已經過去一半，而這半年來的世界局勢可謂風起雲湧，世界霸主美國的社會、政治、經濟亦受到了強烈的衝擊：新冠肺炎疫情雖然在中國逐步受控，但在美國卻全面爆發，感染人數不斷上升，美國經濟深受影響，失業人數創歷史新高；另一方面，隨著5月美國明尼蘇達州（Minnesota）非裔男子弗洛依德（George Floyd）因警員使用過度武力而死亡，種族問題就此引爆美國社會。 雖然近年來中美之間摩擦不斷，但兩國經貿乃至社會聯繫依然緊密：兩國外貿規模依然高達數千億美元，美國中國留學生數量超過30萬人，仍是美國最大的外國留學生群體。 那麼，面對今年上半年美國社會的巨大動盪，在美國留學、工作的中國人究竟有何感想？他們如何看待美國過去這半年的變化？這些變化又會如何影響他們的生活與思想？《香港01》就此採訪了部分在美生活的中國年輕人，請他們來談一談他們的所思所想。 本文為系列採訪的第三篇。

「中國人的服從是刻進骨子裏的」，楊暉說，「我選擇在美生活，是因為不用擔心同志身份遭受異樣眼光。但在疫情下，美式自由帶來了源源不絕的悲劇，中國式服從則帶來生的希望。」

在美國完成學業後，於紐約工作多年的楊暉，前段時間與伴侶林先生締結了婚姻關係，楊暉的父母亦趕到美國參加婚禮，為兩人送上祝福，但並沒有將這一消息告訴在中國的親友，「怕別人說三道四」。計劃在美長期居住的他，直言美國在新冠肺炎疫情防控上較中國差一大截，箇中原因很大程度是「對自由的理解太上綱上線」。

工作與生活邊界變模糊

3月中旬，楊暉發覺紐約疫情或難以受控，於是開始向公司請假。但其他同事還是漫不經心，若無其事地去上班。好在短短幾日後，公司就向全體員工發出信件，要求在家工作。從那時起，楊暉和林先生幾乎一直待在家裏，只偶爾出門散步。

在家工作是楊暉以前的夢想，他曾幻想在家工作可以更輕鬆，但3個多月以來反而感到疲累，「以前還有上下班的儀式感，如今工作和生活的界線變得模糊，無法徹底放鬆」。但在家工作的確為楊暉節省了高昂的通勤和外食開支。

但楊暉的收入也無可避免地遭受衝擊。他透露，公司一再聲明不會因疫情裁員，但為了保障大家都能留下來，所有人的薪水都要減少，公司決定從最高級別職位開始，逐步調降薪水或取消花紅。

眼科醫生李文亮在2019年12月30日看到陽性病人檢測報告後，在同學群組發布海鮮市場有類似「沙士」的確診病例，被武漢市公安局以「在網際網路上發布不實言論」提出警示和訓誡。（路透社）

信李文亮事件若在美發生 結局「大致相同」

楊暉談及中美防疫的差距，認為中國之所以取得防疫成就，主要是民眾的服從意識，而這種意識來源於對死亡和災難的恐懼。相反，美國人卻活得「太自由」，將自由當做信條，惟人生中大多數問題不能靠這種「自由」解決，「我當時來美國，主要是考慮婚姻、性取向等因素，擔心在中國受指摘，一方面也是受到歐美文化的影響，對自由有憧憬，但來了之後發現，若沒有社會資源，自由是很廉價。例如在美國自費看病的帳單是天文數字，不是自由能解決」。

在此次新冠肺炎疫情中，武漢醫生李文亮因對社會發出預警而被武漢警方訓誡，後又被病毒感染不幸去世。事件在海內外備受關注，有觀點認為事件反映中國對資訊流通的限制耽誤了疫情前期的防控，美國甚至有議員提議，將中國駐美大使館外的街道改名為「李文亮廣場」以示紀念。但楊暉表示，武漢當局的做法也並非全錯，「初期發現疫情後要多次核實，要維護社會穩定，不能無端說就是某種病毒」。

他又指若美國有醫生發出預警，雖然不會被掩蓋，但公眾亦不會當回事，加上美國分權制不若中國集中制那樣「自由調配能量」，因此雖然事件經過不同，結果卻可能大致相同，李文亮事件不能證明中國制度比美國差。

3月31日，紐約巿布魯克林醫院外，工作人員用唧車搬運病者遺體。（Getty Images）

他又表示，武漢疫情初期醫療資源緊張，西方不少人帶有色眼鏡看待中國，放大一些傳言。在紐約疫情嚴峻時，醫院亦是超負荷運作，「當時紐約的醫院不斷將人抬進抬出——病重的人抬進去、死的人抬出來，屍體無處可放，政府最後找到一片空地，挖了個坑來埋屍」，還有不少護士在網上拍片哭訴，連夜工作快累死了，沒有防護衣則用膠袋代替；一個醫生朋友一度向他表示，就算整個醫院的醫護都因缺少防護裝備而感染，仍要繼續工作。然而美國政府卻並未將這些現象歸責於美國體制。

楊暉認同中國外交部說法，認為美國政府和一些傳媒的言論是「世界馳名雙標（按：雙重標準）」，總會把中國的疫情和防疫政策與集權體制聯繫在一起。

特朗普曾稱呼新冠病毒為「中國病毒」，但強調「不涉及種族歧視」。（美聯社）

至於特朗普等美國政客指責病毒源頭是中國，還稱呼新冠病毒為「中國病毒」，楊暉說，「禽流感來自德州農場，為甚麼不叫美國病毒呢？可以陳述病毒是自武漢最先發現的事實，但不該因政治意圖而抹黑」，認為中國政府至少「不會無理無據地隨便指責別的國家」。

▼ 圖輯｜美國民眾示威爭取非裔平權 暴力事件頻發

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指港美示威暴力程度相當 港警較美警克制

楊暉也談及美國近月源源不絕的示威運動。楊暉說，示威非常正當，他在時代廣場見到一些和平遊行，很多自由派的人都為了種族平權而參加，但暴力行為不應衝著商家。

2019年11月12日，示威者在中文大學校內與警方激烈衝突。（資料圖片）

值得一提是，在去年香港反修例運動期間，楊暉亦透過傳媒密切關注示威過程。他表示，看到一些示威者製造燃燒彈、群毆持不同意見者、咬對方耳朵、打砸商店，「暴力程度與美國示威無甚麼區別」。他又指一些針對港警暴力的指控只反映個別現象，不是系統性問題，港警相較美國警察來說已經相當克制，「美國警車已經直接開向人群了」。

他又相信，香港示威絕對有美國勢力介入，「在背後撐腰」，相反，中國不會介入美國示威，「至少中國政府應該沒有在美國牽頭辦個集會，給點錢讓示威者搗亂。」

（文中人物皆為化名）