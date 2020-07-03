【史海鉤沉】對印作戰老將陰法唐：中國1962年主動後撤的真正原因

關於中印邊界問題以及1962年中印戰爭是中國軍事史熱門的討論話題。中國在擊敗印軍後主動撤退的原因，則一直眾說紛紜。 2005年，解放軍軍事科學院主辦的《軍事歷史》雜誌就此訪問過中印戰爭歷史見證人、1962年戰爭的前線指揮官之一陰法唐中將，請他介紹中國為何在獲得軍事勝利後主動停戰撤退。他認為，中國方面主動撤退有三大原因：不給印度口實、防備台灣國民政府反攻大陸、不讓美蘇坐收漁利。

陰法唐長期在西藏工作，是中共「老西藏」最具代表性人物之一。1950年，時任第十八軍第五十二師副政委的陰法唐隨部第一批進軍西藏。西藏解放後，陰法唐任中共西藏江孜地委書記兼軍分區政委。1962年，中印戰爭爆發，他臨危受命，出任西藏軍區中印邊境自衛反擊作戰前進指揮部（藏字419部隊）政委。中印戰爭結束後，調任西藏軍區政治部主任。改革開放後陰法唐再次進藏，出任西藏自治區黨委第一書記、成都軍區副政委兼西藏軍區第一政委，1988年被授予中將軍銜。

1962年，中印邊境，中國軍人在觀察陣地。（網絡圖片）

2017年中印軍隊洞朗對峙事件期間，密切關注事態發展的陰法唐在接受中國媒體採訪時說：「當時我們的一個連就能打他們作戰地圖上的一個點。幾十年了，印度還在鬧事，這不奇怪，只要想好怎麼對付他們就行。別看他們囂張，我們一點都不用怕，算個什麼？咱們解放軍從來都是不輕易動，要動就來個大的！」

《軍事歷史》雜誌指，1962年中印戰爭距今已經幾十年，中國網民大多不瞭解中印邊境爭端的來龍去脈，不瞭解戰爭的時代背景，所以無法理解中共領導人毛澤東、周恩來的戰略決策，出現了許多偏激言論，甚至不排除有敵對勢力借題發揮、興風作浪之嫌。《軍事歷史》對陰法唐採訪，意在澄清歷史事實。可以說，這篇訪談代表了中國軍方對中印戰爭的觀點。

1962年中印戰爭期間，解放軍用機槍向敵人開火。（資料圖片）

印度獨立後，印度總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）一直想把西藏變成一箇中印之間的「緩衝國」。早在解放軍進軍西藏的昌都戰役時，尼赫魯就指責中國軍隊「入侵西藏」。1959年，西藏騷亂，達賴喇嘛出走印度，尼赫魯下令印軍實施「前進政策」，隨即印度軍隊開始與中國軍隊發生流血衝突，這是中印戰爭爆發的歷史背景。

1962年中國發起進攻，迅速打敗印度軍隊，打到中印傳統邊界線附近。然而，中國在取得節節勝利的形勢下，突然單方面宣布停火後撤。不僅放棄已經收復的藏南地區，撤回到「麥克馬洪線」，還要再從「麥克馬洪線」後撤20公里，將物資、戰俘歸還印方。

此後，印軍不但輕易返回原來控制的藏南，又趁虛而入，繼續向北蠶食推進，建哨所、修工事，反而多佔了上千平方公里的土地。

中印戰爭中，解放軍對印軍陣地發起衝擊。（網絡圖片）

現在很多中國網民大惑不解，按理說，中國軍隊本應乘勝追擊，擴大戰果，為什麼要主動停火？主動停火也就罷了，為什麼還要後撤？為什麼主動放棄領土？

其實，這些疑問當時就存在，陰法唐回憶，有些將士當年就說：「『麥克馬洪線』以南九萬平方公里的土地是我們的，我們在自己的領土上反擊侵略者，既合理又合法，為什麼要撤啊！」

陰法唐指，當年開戰時，中國軍隊從喜馬拉雅山的山脊向南麓一路追下去，高山寒冷缺氧，越往下氣温越高，氧氣充足，呼吸順暢，打了大勝仗，收復被侵佔的國土，心情歡快得不得了，後撤時，正好相反，上山的路不好走，越走越冷，氧氣稀薄，呼吸又困難了，心情就更沉重了。

面對這種情況，就需要給前方將士做思想工作。何時打、打多久、打到什麼程度、是前進還是後撤，完全是毛澤東、中共中央視情況掌握的。陰法唐說：「那時毛主席、黨中央的威望非常高，只要給戰士說這是毛主席、黨中央的決定，大家都會認為是英明正確的，都會堅決執行。」

陰法唐是中共「老西藏」代表性人物之一。（網絡圖片）

當年中央決定停火後撤，陰法唐認為有三個原因：第一，中國政府反對用武力解決邊界問題，主張通過和平談判的手段解決。如果不撤軍，不僅會給尼赫魯以口實，還會使與中國存在邊界問題的許多國家心存疑慮。

第二，中國的主要戰略方向不在西南，而在東南。中國不想與印度陷入一場持久戰，而分散和削弱東南方向的力量。印度對中國的根本戰略利益不夠成主要威脅。

第三，中國不想給美、蘇等國際反華勢力以可乘之機，正是美、蘇的支持和慫恿，尼赫魯才會在反華的路上越走越遠。印軍戰敗後，印度總理尼赫魯寫信給美國總統甘迺迪（John F.Kennedy），要求美國出兵打中國。中印繼續交戰，勢必給美、蘇以坐收漁利的機會。

陰法唐（前右）曾受到毛澤東接見。（網絡圖片）

陰法唐所說的中國的主要戰略方向在東南，是指台灣。中國大陸因大躍進引發大饑荒後，中蘇兩國交惡，在台灣，蔣介石認為「反攻大陸」時刻來臨，開始準備實施反攻大陸的「國光計劃」，一方面開始部署軍隊、動員預備役士兵，另一方面還開始徵收新稅以準備戰爭。

對於台灣方面的舉動，6月10日，中共中央發出《關於準備粉碎國民黨軍進犯東南沿海地區的指示》。解放軍第一批7個戰備值班師、2個鐵道兵師等部12萬人於6月初奉命進入福建，同時令12個步兵師作好準備隨時進入福建，令空軍15個師、30個團作好參戰準備。此後台灣方面反攻大陸呼聲漸低。中共官方認為，解放軍的大規模戰備行動，使蔣介石知難而退，被迫放棄進攻大陸的計劃。

近年來，有不少聲音認為，中國在1962年之所以主動停火後撤，是因為後勤補給困難。對此，陰法唐表示後勤補給困難不是主要原因，主要原因還是前面所說的三條：「作戰部隊的供應還是好的，加上部隊還有從事生產的傳統。」

而至於外界懷疑，中國打敗印度後主動停火後撤，是因為守不住藏南，也被陰法唐否認：「單從地形上講，我們守在那裏，是居高臨下，易守難攻，更不用說其它因素了。」

獲勝的解放軍部隊撤離前線，當地民眾歡送參戰將士。前排右一為陰法唐。（網絡圖片）

作為前線指揮官，陰法唐到過藏南達旺和德讓宗一帶。印軍侵佔以前，那裏一直處在西藏錯那宗的管轄之下。六世達賴喇嘛就出生在那裡。達旺、德讓宗一帶的老百姓有藏族、門巴族等，生活習慣、宗教信仰等都與西藏其他地方一樣。陰法唐說，戰爭期間，當地民眾對解放軍非常熱情，他們說：「一看長相，我們就是一國的。」解放軍給民眾帶了些鹽巴和茶葉，他們吃了後高興得不得了，說：「好久沒有嚐到這些東西了，印度的鹽巴和茶葉我們吃不慣。」

陰法唐說，解放軍在藏南做群眾工作，與內地完全一樣。戰士幫民眾挑水、打掃衛生、編織筐簍、收割莊稼，醫療隊免費看病，文藝團體演節目，宣傳隊放電影。當地民眾很快就對解放軍產生深厚感情，主動提供情報，帶路去清剿潰散在叢林中的印軍，主動參與支援前線工作。解放軍後撤時，當地民眾還自動組織敬酒、獻哈達，依依不捨，不少人掉眼淚。