【中共人事】李書磊再添新職　當選中央紀委國家監委機關黨委書記

連日來，中共官場人事變動持續。7月31日官方發佈消息稱：中紀委副書記、國家監委副主任李書磊當選為中央紀委國家監委機關黨委書記。

至此，李書磊再添新職。李書磊現任中央紀委副書記，國家監委副主任，中央紀委國家監委機關黨委書記。

公開簡歷顯示，李書磊生於1964年1月，自1989年12月至2014年1月在中央黨校任職，期間曾在河北和陝西兩省掛職。李書磊在2014年至2015年間擔任福建省常委、宣傳部部長，2015年至2016年間擔任北京市委常委、市紀委書記。2016年至今，李書磊任職中紀委副書記及國家監委副主任。

李書磊仕途亮點頗多，仕途被外界看好。（Reuters）

李書磊是體制內以學術見長的「明星官員」，14歲就考入北京大學，24歲即獲得北大文學博士學位，有「北大神童」之稱。事實上，政壇擁有博士、碩士學位的高官比比皆是，但他們大多都是在當官後「在職」獲得高學歷，像李書磊這樣修讀全日制博士，繼而再從政的官員，才會被政治評論家視為「正宗的博士」。

北大博士畢業後，李書磊被分配到中央黨校文史教研室任職。作為一個學者型官員，李書磊早年以文學評論而在中國享有知名度，並被譽為中國「第五代評論家」。李書磊有出版過一系列文學評論以及剖析社會現實的文章，《為什麼遠行》、《雜覽主義》、《重讀古典》、《文學的文化含義》、《我觀世音》等書籍，在中國學界頗有影響。

在中央黨校期間，李書磊先後任文史教研部講師、副主任、主任、副教授、教授。至2001年5月，李書磊任中央黨校校委委員，後任培訓部主任、教務部主任。2008年，44歲的李書磊被提拔為中央黨校副校長，官至副部級。而當時的中央黨校校長，就是現任中共總書記習近平。

曾有熟悉李書磊的知情人士透露，李書磊在中央黨校的名聲很好，當上中央黨校副校長後很少打官腔，也沒有官架，仍以學者的身份和口氣與別人討論問題。據悉，李書磊本人並不高調，在擔任中央黨校副校長的6年間，沒有接受過任何媒體的採訪，被部下以「嚴謹」、「低調」、「務實」來評價。