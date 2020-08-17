洛歇馬丁演示激光武器　畫面出現疑似中國054A導彈護衛艦引關注

激光武器在未來是最有可能取代火炮地位的武器，近日，美國最大武器供應商洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司發布的短片展示了裝備在戰機上的激光武器系統，畫面中出現了中國054A導彈護衛艦，引發了外界關注。

據「防務博客」網站8月16日報道，洛歇馬丁公司8月11日在社交媒體上發布了一段短片，展示了為未來戰場研發的激光武器系統，這種系統能夠讓其使用者以「閃電般」的速度消除威脅。

短片中介紹，該公司的激光系統技術目前已經可以用於抵禦小型火箭、炮彈、小型無人機、小型艦艇和輕型車輛，射程約為1.6公里。而隨着激光功率水平的不斷提升，這種系統將能夠應對更大的威脅，射程也更遠。而在空中應用能力方面，機載激光系統將能夠以光速擊落來襲導彈。

值得注意的是，在該公司發布的演示動畫中，出現了一艘與中國054A艦外形高度相似的3D艦船模型，用於演示F-16戰鬥機使用激光吊艙攔截艦對空導彈的能力。

054A艦是中國海軍最新型的護衛艦，首艦徐州號於2006年9月30日下水，於2008年服役。054A艦身設計與054型護衛艦相仿，火力則比較054型護衛艦強勁許多，為中國海軍裝備的第一種區域防空型護衛艦。

據了解，美國空軍研究實驗室（AFRL）至少從2013年就開始進行名為「自我保護高能激光演示系統」（SHiELD）項目的研究。美國空軍原計劃在2021年開始進行首個完整的原型系統的測試，但這項測試因為技術難度和新冠肺炎疫情的影響已經被推遲到了2023年。

根據該計劃，激光武器系統將被安置在額外的吊艙內，可以掛載戰鬥機或轟炸機的機翼下方，用於防禦地對空和空對空導彈。

洛歇馬丁公司因參與美對台軍售，此前中國外交部發言人趙立堅宣布，決定採取必要措施對洛歇馬丁公司實施制裁。