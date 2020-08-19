黃奇帆新書探討中國經濟問題對策　稱自己有「五不講」

原重慶市長的黃奇帆近日推出新書《結構性改革：中國經濟的問題與對策》，書中將供給側結構性改革稱為中國改革開放的「魂」。他在後記中又大談自身50多年的工作經歷。 黃奇帆更提到出於一名中共黨員的自覺，也出於對活動主辦方的負責，他有「五不講」，包括不講違背中央精神的話，不講沒有經濟學理論依據的「山海經」，不搞脱離實際的「空對空」等。

黃奇帆稱，從參加工作到退休，一晃就是50多年。回想這50多年，絕大部分時間在從事企業管理、經濟管理和城市管理工作。不論是下基層調研，還是政府部門內綜合協調，抑或是與專家、企業家座談討論，中心議題大多是經濟方面的。黃奇帆稱，退休後身邊的家人、朋友勸自己好好享受生活，但對經濟問題的思考與研究，早已成為自己的一種日常習慣和生活方式。

前任重慶市長黃奇帆。（資料圖片）

黃奇帆又憶述，2013年中國兩會期間，在接受媒體採訪時談道「市長只是個職務，研究經濟學是終身的」，坦言這確是自己心中一直以來的感悟。

黃奇帆指近兩年參加一些論壇、講座活動，就當前中國經濟的熱點、焦點、難點問題，特別是供給側結構性改革問題，交流分享自己的研究成果，其中部分經整理後發佈在報刊媒體上。但每一次演講、每一篇文章，他都有開列五條「負面清單」，即關於「五不講」：一是不講違背中央精神的話，始終與中共中央保持高度一致，盡己所能做好中央政策的宣傳和解讀工作；二是不講沒有經濟學理論依據的「山海經」，呈現的觀點要遵循經濟學的基本邏輯，符合經濟活動的基本常識；三是不搞脱離實際的「空對空」，以問題導向立論點、擺論據、做論證，努力讓聽眾、讀者有所思、有所獲；四是不當拾人牙慧的「搬運工」，發表觀點必須道人所未道，在角度、高度、深度上下功夫；五是不做重複的報吿，只選取一些重點活動、特定主題參加。

黃奇帆的新書《結構性改革：中國經濟的問題與對策》。（網上圖片）

據介紹，《結構性改革：中國經濟的問題與對策》收錄是黃奇帆自2018年開始，結合自身多年來解決問題的辯證思維方法，在各類論壇、校園授課發表的一系列演講，以及在期刊上發表的多篇論文，內容都是以闡述黃奇帆關於供給側結構性改革的一系列觀點。