中央巡視組：中國紅十字會應對重大公共衛生事件的工作基礎薄弱

8月23日 （周日），中央紀委國家監委網站刊發消息稱，近日中央第五巡視組向中國紅十字會黨組反饋巡視情況，提到中國紅十字會黨組解決新情況新問題的能力不夠強，履行職能責任存在短板，參與應對重大公共衛生事件和人道救助工作基礎比較薄弱。

中央第五巡視組向中國紅十字會黨組反饋巡視情況。（中央紀委國家監委）

2020年5月至6月，中央第五巡視組對中國紅十字會黨組進行了常規巡視。報道指，巡視組收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

中央第五巡視組組長楊正超提出了多項整改意見，其中包括積極主動作為，充分發揮中國共產黨和政府在人道領域的助手和聯繫群眾的橋樑紐帶作用；提高人道資源動員能力和救災救助工作效率；持續深化改革，堅決去除機關化、行政化；強化風險意識，重視紅十字品牌建設，增強工作透明度等。

在年初的疫情重災區的武漢市，當地紅十字會被揭發有捐贈物資滯留倉庫等問題。（微博）

1月底新冠肺炎疫情在湖北爆發期間，當地紅十字會接連傳出「武漢一家莆田系醫院獲贈1.6萬個口罩」，「武漢紅十字會12名在編員工工資較高」以及「央視記者探訪當地紅會被拒」等負面消息，這些消息在內地互聯網上隨即引發廣泛關注。

2月4日，湖北省紀委監委發布消息稱，經湖北省紀委監委研究並報省委批准，決定免去張欽省紅十字會黨組成員、專職副會長職務，並給予其黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予省紅十字會黨組成員陳波黨內嚴重警告、政務記大過處分；給予省紅十字會黨組書記、常務副會長高勤黨內警告處分。

中國紅十字會2月8日發布消息稱，該協會黨組書記、常務副會長梁惠玲率領工作組於2月1日抵達武漢。工作組在湖北省紅十字會幹部大會上要求深刻汲取捐贈款物管理失職失責的教訓、迅速開展自查自糾，採取切實管用措施，堅決徹底整改到位。

（綜合報道）