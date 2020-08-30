黃奇帆新書上市洛陽紙貴　助讀者理解中國經濟問題對策

原重慶市長黃奇帆近來連續推出兩本新書《分析與思考：黃奇帆的復旦經濟課》和《結構性改革：中國經濟的問題與對策》，據內媒報道，書籍上市後受到追捧，一時間洛陽紙貴，而這兩本書對於讀者理解中國經濟問題，並作出正確布局和決策很有幫助。

前任重慶市長黃奇帆。（資料圖片）

2018年9月，退休回到上海的黃奇帆，被復旦大學經濟學院聘為教授，每月為經濟學院的碩士生授課3小時。每次前來聽課的都不只是經濟學院的學生和老師，還有其他院系的學生和老師，甚至還有上海市政府的工作人員，因此座無虛席，連過道都坐滿了人。

7月上市的《分析與思考：黃奇帆的復旦經濟課》一書，收錄黃奇帆2018年11月到2019年12月在復旦10次授課的內容，並經黃奇帆審定修改成書。該書涵蓋6大專題，涉及中國的宏觀調控、貨幣發行制度、房地產市場、對外開放和中美經貿等，個個都是當下熱點。其中最應景的兩章是「中美經貿」和「對外開放」。

關於中美經貿，有一種常見的觀點是，中國如果對美國友好一些、軟弱一些、委曲求全一些，是不是就可以避免貿易摩擦？黃奇帆在書中反對這種觀點，指出日本自二戰以來，一直是美國在國際社會政治上的附屬國、經濟上的附庸國，但當日本與美國競爭加劇時，美國對日貿易制裁依然毫不留情。

而對於中國對外開放，黃奇帆更是從歷史、國外、經濟學理論和中國國情等4角度講述全球貿易格局的變化和變遷。針對美國的逆全球化戰略，黃奇帆提出「三零策略」——零關稅、零壁壘、零補貼，用更為開放的姿態應對「脫鉤」。

在書中，黃奇帆指出，未來幾十年中國房價平均增長率將低於本地生產總值（GDP）增長率，既不會大漲亦不會大跌，他並給出詳細分析和論證。黃奇帆還在書中多次指出，西方發達國家發展到某個階段時所出現的機遇和問題，中國發展到相應階段時大概率也會遇到。

黃奇帆「人退聲不退」，對經濟事件的關注始終熱情不減。（VCG）

黃奇帆的另一本新書《結構性改革》，收錄黃奇帆自2018年開始，結合自身多年來解決問題的辯證思維方法，在各類論壇、校園授課發表的一系列演講，以及在期刊上發表的多篇論文，內容包括供給側改革、去槓桿與金融風險防範、數字化經濟、房地產市場、資本市場、國有企業、對外開放等7大主題，當中不乏一些真實的案例。

例如書中講到，2013年某日，馬雲出現在黃奇帆的辦公室，稱想成立一個網上小額貸款公司，但當時浙江省此類公司在民間貸款中壞賬很多，正在清理整頓，網絡貸款商牌照批不下來。黃奇帆對馬雲說，互聯網貸款公司只要不做P2P業務，而是利用互聯網產業鏈的場景，獲取企業信用資訊，以自有資本金和規範的融資資金對客戶提供小額貸款，重慶市就能批准。

書中提到黃奇帆幫助馬雲指點迷津，成功創造重慶互聯網小額貸款榮景的故事。（資料圖片）

後來，馬雲按照上述要求，在重慶成功註冊阿里小貸。隨後，騰訊、百度等中國前10大互聯網企業的小貸公司也相繼在重慶註冊。目前中國互聯網小貸（不包括P2P）貸款餘額有1萬多億元（人民幣．下同），重慶註冊的這一批公司形成的餘額近5000億元，約佔全國互聯網小貸餘額總量的50%。

2017年9月、10月，由於業務發展過快，資本金沒有及時跟上，阿里小貸遭遇金融資管整頓，花唄、借唄的資本金貸款被叫停。當時已不是重慶市長的黃奇帆指出，問題出在資產證券化（ABS）發行上，由於證監會沒有規定ABS貸款資產循環次數，阿里小貸用30多億元資本金發放了3000多億元網上小貸，形成上百倍的高槓桿。

在黃奇帆建議下，阿里小貸在重慶的資本金分3年從30多億元增加到300億元，且ABS不再無限循環，而是約定周轉次數不超過4次，從而解決上述問題。

（綜合報道）