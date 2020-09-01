【中共反腐】全國政法系統教育整頓　9省份查出11個「政法虎」

中央政法委推動全國政法隊伍教育整頓試點工作，據官方消息，山西「老政法」梁權近期被查，被查時，67歲的梁權已經退休4年了。

據山西省紀委監委8月31日消息指，山西省人大常委會教育科學文化衛生工作委員會原副主任梁權涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查。

此前，梁權在任山西省人民檢察院副檢察長期間，曾因「農民被判死緩 蒙冤十年重審無罪釋放」案受到外界關注。（微博@guoan911）

公開資料顯示，梁權出生於1953年3月，山西廣靈人，長期在山西政法系統任職。曾任山西省高院秘書組組長兼《人民法院報》駐山西記者站站長，山西省高院辦公室主任兼秘書組組長，朔州市中級人民法院黨組書記、院長，山西省人民檢察院黨組成員、副檢察長，山西省高院黨組副書記、常務副院長、審委會委員（正廳長級）等職。

2016年5月，梁權離開政法系統，轉任山西省人大常委會教育科學文化衛生工作委員會副主任，至2016年5月退休，退休後4年多，今次被查。

值得注意的是，此前在7月8日，中央政法委召開了「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」。中央政法委秘書長、全國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任陳一新在會上強調，開展政法隊伍教育整頓，要清除害群之馬，清查對黨不忠誠不老實的「兩面人」，徹查黑惡勢力保護傘，深查執法司法腐敗，嚴查中共十八大以來不收斂不收手的腐敗。

7月8日，中央政法委秘書長、全國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任陳一新出席全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會並講話。（司法部官網）

據內媒《北京青年報》旗下公號「政知見」梳理，那次會議之後，廣東、江蘇、浙江、雲南、青海、黑龍江、河南、上海、山西等9省份有11箇中共政法系統高官被揪出。

在教育整頓開始之後，第一個落馬的省部級政法系統高官是上海市副市長、市公安局局長龔道安。8月18日，中共中央紀委國家監委發布消息，龔道安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。

在省管幹部方面，也有不少人被查。據「政知見」統計數據顯示：廣東省江門市副市長、公安局局長林春生，江蘇省檢察院原黨組副書記、副檢察長（正廳級）嚴明，浙江省公安廳原警務技術二級總監丁仁仁（副廳級），廣東省珠海市檢察院原黨組書記、檢察長關英彥，雲南省西雙版納州人民檢察院黨組書記、檢察長張迅主動投案，青海省人民檢察院黨組副書記、副檢察長(正廳級) 賈小剛，江蘇省公安廳刑事警察總隊原總隊長、刑事偵查局原局長羅文進，黑龍江省大興安嶺地委委員、政法委書記楊剛主動投案，河南省南陽市公安局原黨委副書記、常務副局長萬保平（副市廳級待遇），山西省高院原黨組副書記、常務副院長、審委會委員（正廳長級）梁權，這些人都相繼落馬。

值得一提的是，在8月17日，中共中央政法委召開全國政法隊伍教育整頓試點辦公室第二次主任會議。會議上，中共中央政法委員會秘書長陳一新提到，第一個環節即「學習教育環節」即將吿一段落，接下來要進入「查糾問題環節」。查糾問題環節要突出自查從寬、被查從嚴，達到清除害群之馬、整治頑瘴痼疾的目的。

據悉，全國5個市本級及4個縣(市、區)的有關政法單位，2所監獄作為試點單位，於今年7月至10月開展教育整頓試點工作。在取得試點經驗基礎上，2021年起擬自下而上一級一級逐級在全國政法系統鋪開，到2022年一季度前，完成全國政法隊伍教育整頓任務。

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