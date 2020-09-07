國防部回應美防長文章：毫無根據歪曲解放軍　渲染中國軍事威脅

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）8月24日於《華爾街日報》發表題為〈五角大樓已經為中國做好準備〉（The Pentagon Is Prepared for China）的文章，指解放軍並非為國家和憲法服務，而是為中國共產黨效力。文章也指解放軍對鄰國採取強硬行動，並強調美國致力於確保印度太平洋地區自由且開放。 中國國防部新聞發言人任國強9月6日（周日）回應稱，該文章歪曲中國軍方，完全是無稽之談，中國對此表示堅決反對。

任國強表示，該篇文章通篇充斥冷戰思維與意識形態偏見，毫無根據地歪曲解放軍，渲染所謂「中國軍事威脅」，完全是無稽之談。他批評文章如果不是出於對客觀事實的政治偏見，最起碼也是對基本常識的無知。

任國強又表示，事實證明，任何割裂中國軍隊和中國人民血肉聯繫的圖謀注定是失敗的。他也提到，中國軍力增長完全是世界和平力量的增長，中國軍隊積極參加聯合國維和、亞丁灣護航、人道主義救援等行動，努力為世界提供更多的公共安全產品。

據此前報道，埃斯珀在文章中稱，中共目的是要借助軍事力量，重塑國際秩序，破壞全球認可的規則，將專制主義正常化，製造條件容許中共脅迫其他國家並損害他們的主權。他呼籲重視自由、人權和法治的國家團結起來，對抗解放軍在中共破壞國家主權的侵略企圖中扮演的脅迫角色。