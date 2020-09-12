中紀委國家監委：近年主動投案官員數量大增　充分說明反腐成效

中紀委國家監委日前發文，指近年來各地向紀檢監察機關主動投案的人數呈現大幅增加態勢，主動投案正從「現象」變為「常態」。 數據顯示，中共十九大（2017年）至去年，已有超過1.5萬名黨員幹部主動投案。當中既有基層幹部，也有中管幹部等，既有年輕幹部，也有已經離崗或退休的人員。

艾文禮是是《監察法》頒布實施後首個主動投案的省部級幹部。（資料圖片）

文章列出主動投案的情況有兩大特徵，一是在時間上呈現一定的集中性，「骨牌效應」顯現，其次是愈來愈多違紀違法黨員幹部選擇主動投案，充分說明一體推進不敢腐、不能腐、不想腐成效的持續彰顯。

文章認為，主動投案的背後，是反腐敗高壓態勢的持續震懾，相關制度的不斷完善和政策感召，以及理想信念教育的強化。在一體推進不敢腐、不能腐、不想腐形成的疊加效應下，愈來愈多的違紀違法黨員幹部拋棄僥幸心理、放下思想包袱，選擇相信組織、依靠組織。

文章指，從投案人員層級來看，既有基層幹部，也有中管幹部（中組部備案的幹部，其任免權在中共中央）等。例如在2018年7月31日，中紀委國家監委網站發布河北政協前副主席艾文禮主動投案的消息，他是《監察法》頒布實施後首個主動投案的省部級幹部。截至目前，中共十九大以來，已有多名中管幹部主動投案，包括有艾文禮、河南省人大常委會前副主任王鐵、雲南前省委書記秦光榮、中證監前主席劉士余、青海省前副省長文國棟等。文章又指，從工作領域來看，投案人員中既有黨政機關領導幹部，也有國企、高校等單位管理人員和村（社區）幹部；從年齡來看，既有年輕幹部，也有已經離崗、退休人員。

雲南前省委書記秦光榮。（微博）

文章稱，不少問題幹部表示，自己選擇投案，首先還是因為「怕」，「一個『怕』字，折射出反腐敗高壓態勢對違紀違法者形成的強大震懾力」。文章認為，中共十九大以來，正風肅紀、反腐懲惡持續保持高壓態勢，一系列動真碰硬的舉措彰顯了中共把嚴的主基調長期堅持下去的堅定決心，讓許多仍懷揣幻想的問題幹部逐漸認清形勢，回到相信組織、主動交代的正確道路上來。

文章又提到，主動投案與自首是有差別，主動投案並不等於自首。前者是向黨組織主動交代問題，有政治內涵，與黨員違紀和公職人員職務違法、職務犯罪相關，後者則與觸犯刑法、刑事犯罪相關。此外，文章稱，依規依紀依法從寬處理投案自首者，有利於教育挽救違紀違法的黨員幹部，也有著充分的紀法依據，例如劉士余是主動投案後受到留黨察看二年、政務撤職處分。

（中紀委國家監委）