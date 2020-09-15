被控受賄3566萬元　陝西原副省長陳國強判囚13年

天津市第一中級人民法院周二（15日）公開宣判陝西省原副省長陳國強受賄一案，以受賄罪判處陳國強有期徒刑13年，並處罰金300萬元（人民幣．下同）。陳國強當庭表示服從法院判決，不上訴。

陳國強受賄案庭審現場。（天津一中院）

法院表示，經審理查明，2006年至2018年，陳國強利用擔任陝西省勞動和社會保障廳副廳長、陝西省政府副秘書長、秘書長、副省長等職務上的便利，或者利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在項目承攬、融資貸款、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過其親屬收受財物共計折合人民幣3566萬餘元。

法院認為，陳國強的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，並為多人職務提拔、調整提供幫助，具有從重處罰情節。但陳國強同時具有自首、認罪悔罪、積極退贓、贓款贓物已全部追繳等情節，依法可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

陳國強被認為是趙正永的「大管家」，二人關係密切。（資料圖片）

陳國強出生於1962年5月，與陝西原省委書記趙正永是老鄉，二人均為安徽人，在工作中有密切關係。陳國強被認為是趙正永的「大管家」，他在2018年1月升任陝西副省長，去年3月被免職。今年1月，陳國強與趙正永同時被「雙開」。

據悉，趙正永受賄案於今年7月底在天津第一中院宣判，趙正永受賄超過7.17億元，被判處死緩。根據趙正永的犯罪事實和情節，法院決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。趙正永當庭表示服從判決，不上訴。

（綜合報道）