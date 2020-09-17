韓正調研武漢晶片研發基地　強調增強關鍵基礎材料自主保障能力

美國對華為晶片管制升級令已正式生效，隨着中美關係持續緊張，以及國際形勢的複雜多變，中國也在尋找應對之策。 據央視《新聞聯播》，9月14日至15日，中共中央政治局常委、中國國務院副總理韓正到湖北省武漢市調研。韓正在武漢時調研時，去了高德紅外、中國信息通信科技、華星光電、京東方等企業，也去了華為武漢基地、長江存儲等企業。

在考察硅光晶片、存儲晶片等研發生產情況時，韓正要求，加大新技術、新產品商業化應用力度，提升產業集成水平，集中力量攻克「卡脖子技術」，增強關鍵基礎材料自主保障能力。

9月15日，韓正在智能網聯示範基地，察看自動駕駛示範應用等情況。（新華社）

據《北京青年報》旗下公號「政知見」9月17日報道，在韓正南下湖北前，中共總書記習近平於9月11日在北京主持召開了「科學家座談會」。那場座談會，韓正也出席了。

習近平在會上表示，「我國面臨的很多卡脖子技術問題，根子是基礎理論研究跟不上，源頭和底層的東西沒有搞清楚。」習近平強調，要發揮中國社會主義制度能夠集中力量辦大事的優勢，優化配置優勢資源，推動重要領域關鍵核心技術攻關。

梳理發現，這不是中共高層首提「集中力量辦大事」。習近平此前在安徽考察時就強調，「最重要的是必須集中力量辦好自己的事，任憑風浪起，穩坐釣魚台。」

當前，面對中美科技競爭，除了中共最高層佈局、科學家攻關外，中國省級層面也在行動。

在此前8月推進長三角一體化發展座談會上，習近平要求，長三角三省一市「要集合科技力量，聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能等重點領域和關鍵環節，儘早取得突破」。

隨後，上海市委常委會就召開會議強調，在更深層次推進深化改革、更高水平擴大開放上勇當開路先鋒，在突破關鍵核心技術封鎖、推動產業創新上勇當開路先鋒。

6月5日，湖北省委書記應勇去了華中科技大學科技園，調研科技創新和科技成果轉化工作。

6月28日，河南省省長尹弘在鄭州市調研了中國國家自主創新示範區建設，去了漢威科技集團展廳、生產車間，詳細了解漢威科技集團的核心技術、人才隊伍、產品性能、市場前景等情況。

另外，8月19日至20日，湖南省委書記杜家毫在郴州調研時，還特別調研了企業生產經營、技術創新、轉型升級等情況，要求下大力解決關鍵核心技術「卡脖子」問題。