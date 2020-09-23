【對話金牌編劇】中國電影除了努力之外　還需要一點運氣

新冠疫情肆虐，讓中國電影產業在最近半年多的時間裏持續「失血」，成為受影響最大的行業。儘管目前影院已大面積復工，但是危機仍然沒有接觸，比如疫情反覆導致消費者信心不足，比如疫情導致劇組停擺，影院面臨無片可放的局面等。 對此，代表作品有《煎餅俠》《縫紉機樂隊》的中國內地編劇蘇彪向《香港01》講述了他在疫情期間的經歷與思考。 在他看來，當下中國和世界的任何一絲失控或風吹草動，都可能將電影這艘小船掀翻。中國電影近二十年的強勁發展，依託的是中國國內的國泰民安以及中國周邊的和平環境。中國電影除了努力之外，還需要一點運氣，因為中國電影好運，就意味着這個國家的好運；電影市場的蓬勃，一定是因為這個國家蓬勃發展了。 本篇為系列採訪第一篇（共三篇）。

中國電影正從疫情中艱難恢復。（人民視覺）

01：作為電影編劇，從今年年初疫情爆發、電影行業全面停擺，到現在影院逐步復工，你的心態經歷過怎樣的變化？

蘇彪：其實和大家想象的差不多，大多數人都找不到方向，很多人離開了這個行業，有的是因為沒有收入來源無法支撐，有的是對電影在中國的未來失去信念了。

留在行業裏的，要麼就是有的項目做到一半，不敢輕易停下來，停下來就要面臨板上釘釘的虧損；要麼就是真正熱愛電影或者打定主意這輩子只會做電影的人，對其他諸如電視劇、短視頻等鄰近的領域沒有興趣或者處於沒有經驗的狀態。

01：「失去信念」會不會有點言重了？前不久影院復工的消息確定後，很多人在說要「報復性觀影」。

蘇彪：「報復性觀影」只是一些影迷口號性的東西，或許這種口號本身已經達到了「報復」的目的，但目前影院的狀態，觀眾的熱情，都沒有達到那個所謂的「報復」該有的指數。

你可以打開「貓眼」看看，目前（編者注：8月下旬）還有一半，甚至更多的電影院處於休克狀態，沒有倒閉，但也沒有開業和排片。

其實復工以來，開業的影院上新了不少好片子，《刺蝟索尼克》，《多利特的奇幻冒險》，《極速車王》等等。我個人認為《刺蝟索尼克》、《極速車王》等都是上乘之作，但沒有在市場上激起什麼水花。

大家都在觀望，觀眾是不是真的準備用腳來投票，但目前看來，觀眾和影院，以及發行方都沒有太多的動作，任何一方也沒有展現出願意做出一些「犧牲」來拯救電影的意願。

電影是個內容主導的產業，只要影片夠好、夠強，具備話題性，電影院的復甦還是有希望的。比如這個時候上映一部類似於《復仇者聯盟》、《戰狼》、《唐人街探案3》（記者注：《唐人街探案3》原本計劃2020年春節檔上映，但因為疫情推遲，目前尚未確定檔期）這樣的影片，我相信觀影人數和社會上關於電影的話題討論都會有令人驚喜的變化。

但是因為類似《唐人街探案3》這種片子，它的製作成本太大了，票房預期很高，所以沒有人敢第一個吃「後疫情時代」這隻螃蟹，大家都還在等傳統的熱門檔期，比如「十一國慶檔」、春節檔。

01：中國政府目前對於影院有一些為數不多的政策扶持，對電影製作公司和編劇行業有一些什麼樣的幫扶政策嗎？

蘇彪：編劇這一塊，國家給了一些税收上的政策優惠，比如免了編劇百分之二的個人所得税之類的。但現實是，沒有影視項目立項，編劇就沒有收入，我們連交税的機會都沒有。

個別經濟實力好的省市有對電影院進行補貼，但據我了解，能勻到每個電影院頭上的，最多也就幾萬元人民幣，可以說是杯水車薪。

01：疫情爆發以來的半年多時間裏，你的編劇工作室靠什麼支撐？接一些短視頻的業務嗎？

蘇彪：短視頻的話，因為現在客戶和廣吿商大幅收縮預算投入，想（靠創作短視頻）變現也沒那麼容易了。我們公司靠的還是疫情之前賺來的錢，以及疫情之前接的項目在維繫運轉。至於新項目，大家現在都萬般謹慎。

事實上，恰恰是疫情期間短視頻的崛起、大量綜藝的湧入，讓很多非死忠電影觀眾意識到，好像沒有電影，地球照樣轉，人們還是能過得很開心，娛樂時間也沒有被壓縮，而是被其他的東西填滿。

電影行業的現狀是資本紛紛撤場，公司大量倒閉，影院舉步維艱，所有環節都顯現出了不確定性和疲態。大家都在觀望，期待在電影恢復生機後再花錢。好在有《唐人街探案3》、《姜子牙》、《八佰》這樣的「儲備強片」還未上映（記者注：《八佰》已於8月21日在中國大陸上映），所以大家還沒有心如死灰，腦海裏總存有一絲希望。目前敢立項開工的電影，要麼就是對自己的作品、班底、陣容非常有信心，要麼就真是對電影愛到神魂顛倒。另外就是一些網絡大電影的項目能夠繼續推進。

中國內地編劇蘇彪。（網絡圖片）

01：你認為中國電影現在遇到的最大挑戰是什麼？最需要得到的幫助是什麼？

蘇彪：來自官方的政策扶持或許能扭轉局面，但無法解決根本問題。想讓中國電影在2020年活下去，更多還是需要電影人的自我堅持以及觀眾的不放棄。

電影無法解決我們當下面臨的實際問題，它只能慰藉心靈，提供絕對黑暗中的那道光，但當下中國和世界的任何一絲失控或風吹草動，都可能將電影這艘小船掀翻。中國電影近二十年的強勁發展，依託的是中國國內的國泰民安以及中國周邊的和平環境——這聽上去像一種高高在上的「宏大敘事」，但確實是客觀事實。

所以，中國電影除了努力之外，需要的還真是一點運氣，無論作為從業者還是觀眾，我都祝它好運。中國電影好運，就意味着這個國家的好運；電影市場的蓬勃，一定是因為這個國家蓬勃發展了。

希望大家都能記住電影帶給我們的種種，感動也好，歡樂也罷，洗滌也好，紓解也罷，不要忘記和拋棄那種感覺。短視頻和碎片化的內容是無法提供電影帶給我們的享受的。