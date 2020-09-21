解放軍東部戰區發布MV：假如戰爭今天爆發

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）在台灣訪問期間，解放軍東部戰區18日起在台灣海峽展開實戰化演練，接連2日派出多架戰機逼近台灣，甚至多次逾越海峽中線，台海緊張局勢不斷升溫。

解放軍東部戰區18日起在台灣海峽展開實戰化演練。解放軍兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。（資料圖片）

「東部戰區」官方微博今天（21日）發布一條宣傳MV，以「假如戰爭今天爆發，這就是我們的回答」為標題，在片中展示大量解放軍演習訓練以及導彈發射畫面，微博並寫到：「倘若有一天，戰爭打響，我們將背負起祖國的重任和人民的希望，義無反顧，奔向戰場。守護好祖國的一寸一土，一花一草，絕不讓祖國和人民失望！請祖國放心！請人民放心！」。

「東部戰區」微博在台海局勢緊張的敏感時刻發布警告意味濃厚的MV，大陸網友就直言這是「武統前的宣傳工作」，甚至有人表示「前幾天東部戰區在網友武統台灣的評論下面，回復放棄幻想、準備戰鬥，會不會…」。

自2020年8月以來，解放軍在大陸周邊海域進行多場規模不等的軍事演習，江蘇連雲港海事局周日（20日）公告，解放軍周一（21日）至周三（23日）的每日上午8時至下午6時，會在黃海南部進行實彈射擊操練，有關區域將禁止船隻駛入。