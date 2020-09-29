中共高層密集紛赴上海佈局　釋放應對美國信號？

近日，國務院副總理胡春華赴上海考察外貿新業態新模式發展情況。胡春華27日先後到當地進口商品交易服務平台和外貿企業進行實地考察，並與部分外貿企業座談，了解新業態新模式發展情況和麪臨的主要問題。

考察期間，胡春華表示，加快培育外貿新業態新模式，促進外貿穩定發展和質量提升，為推動形成以中國國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

胡春華（左四）赴上海考察時的現場畫面。（央視截圖）

此前，在9月21日至22日，中國國務院總理李克強就曾赴上海考察，當時他表示，國家層面會全力支持上海自貿區更大力度的改革開放，相關部門要全力對接支持。

在過去的一個月，「開放」是國國務院領導、上海當地領導層調研或施政的一個關鍵詞。

國家主席習近平在8月「紮實推進長三角一體化發展座談會」上對三省一市提出了不少要求，其中有三個比較關鍵：「率先形成新發展格局」、「勇當中國科技和產業創新的開路先鋒」、「加快打造改革開放新高地」。

這場座談會後，國務院不少高層先後赴長三角區域，提出了更為明確更為細化的要求，比如8月中國國務院副總理韓正韓正去了江蘇，9月，李克強、胡春華先後到了上海。

長江三角洲區域一體化發展，是中國面向長江三角洲城市群的經濟發展戰略，覆蓋上海市、江蘇省、浙江省、安徽省三省一市。就長三角區域來說，上海的地位又更為特殊，它是「龍頭」，要發揮帶動作用。

9月21日至22日，中國國務院總理李克強赴上海考察。（中國政府網）

9月9日，在上海市推動長三角一體化發展領導小組會議指出，推動浦東高水平改革開放，充分發揮上海自貿試驗區臨港新片區、長三角生態綠色一體化發展示範區、虹橋商務區等重點區域作用，不斷放大中國國際進口博覽會溢出效應。

浦東，是這次李克強去上海考察時關注的關鍵詞；而進博會，則是胡春華在上海時特別關注的問題。

就中國全國層面來說，雖然在開放的問題上上海是先鋒，但最高決策層在這方面的佈局，不僅僅是侷限於上海或者說長三角三省一市。

在中美關係持續緊張，科技領域角力不斷之下，有觀察者指出，中國近期強調經濟「雙循環」、對外開放基調，是應對美國脱鈎威脅。

國家外匯管理局副局長陸磊9月26日還表示，中國人民銀行及外管局正在研究未來五年推動資本項目開放的主要內容和關鍵環節，寄望以更高水平的開放打破封鎖和圍堵的風險，積極融入世界金融體系。