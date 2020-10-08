胡錫進否認年收入千萬及兒子移民加拿大　自勉「堅強些心大些」

近日有傳言稱，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進的兒子已經移民加拿大，又指胡錫進的年收入多達1,200萬元（人民幣．下同）。 胡錫進周四（8日）在微博發文否認上述傳言，他又批評個別傳媒「不專業也太沒底線」。

內媒記者張真瑜日前表示，胡錫進自詡是「拿筆杆子的無產階級戰士」，卻有三怕：一是公開財產、二是公開家庭，三是他的黑歷史。另有報道指胡的社交平台收入每年高達1200萬元，原因是他的發文從不被刪、也不會被封帳號。

張真瑜還爆料說，胡錫進的兒子在加拿大生活，因為胡認爲「孩子和錢到了國外會更安全」，不過他指胡肯定不會承認。「這種敏感的人一旦說錯話，失去他的工作、職位，就什麼都失去了，這也迫使他去給自己鋪後路。」

胡錫進在微博發文否認年收入千萬及兒子移民一事。（微博圖片）

對於上述言論，胡錫進在微博稱純屬自媒體造謠，「老胡一年收入1200萬元以上。因為它太離奇，一看就是假的，我未予回應。」他又點名批評部分傳媒把謠言重炒一遍，「太不專業也太沒底線」。

胡錫進還說，最近針對他的謠言愈來愈多，想要用誹謗壓垮他。「對陷入這樣的處境，我不抱怨，這大概是我獲得影響力並且將它用於捍衛國家利益必須承受的代價。」他最後又自勉稱，當下輿論場上有許多明槍暗箭，「出來混，就要堅強些，心大些。」

（綜合報道）