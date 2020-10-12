【兩岸關係】央視評論：「台獨」之日就是統一之時

兩岸關係緊張，大陸官媒央視繼昨日（11日）在節目中公布打擊台灣間諜情報機關滲透破壞行動的成果後，今早（12日）發表「海峽時評」，斥責民進黨當局近來為了搞「台獨」、破壞祖國統一，小動作不斷，並強調「『台獨』之日就是統一之時」。

央視開篇指出，「台獨」分子也在台灣民進黨當局的指使下開始活躍，這些人一方面加緊刺探祖國大陸的情報，一方面想渾水摸魚，給兩岸和平統一進程製造雜音。央視焦點訪談11日在專題節目裏披露台灣間諜案件，是對「台獨」分子的一次嚴正警告。

「新聞聯播」及「焦點訪談」均報道與台灣間諜案相關的內容（點圖放大）：

文章稱，10日，台灣民進黨當局領導人和島內民意機構負責人發表講話。其涉兩岸關係內容，延續對抗思維和敵對意識，鼓噪勾連外部勢力，蠱惑台灣民心，再次暴露民進黨當局謀「獨」本質。在此再次正告民進黨當局及島內「台獨」分裂勢力，如果膽敢鋌而走險，在「台獨」分裂的道路上「邁出關鍵性一步」，大陸方面將立刻採取必要手段解決台灣問題，「台獨」之日就是統一之時。

2020年10月10日，蔡英文發表「雙十」講話。（中央社）

文章稱，一段時間以來，民進黨當局及島內「台獨」分裂勢力在謀「獨」邪路上越走越遠。一方面，他們不顧島內民眾健康福祉，在新冠疫情期間大搞所謂「口罩外交」，企圖以疫謀「獨」。另一方面，他們處心積慮在島內操弄「去中國化」，無視血濃於水的同胞親情，瘋狂打壓兩岸民眾正常交流交往，圖謀製造兩岸「脫鉤」。他們為謀「獨」無所不用其極，毫無人性。

文章形容，民進黨當局及「台獨」分裂勢力為了謀取政治私利，加緊勾連「港獨」以及外部勢力，充當中華民族偉大復興的「絆腳石」，甘做反華勢力的「馬前卒」，到了喪心病狂、破罐破摔的地步。近期，民進黨當局無條件配合美國政客打「台灣牌」，妄圖「聯美抗中」、「倚美謀獨」，甚至不惜出賣台灣同胞的利益，花費巨資向美國購買武器，債留子孫的同時，也將島內民眾綁上了「台獨」戰車。

▼ 內地官方11日公布 解放軍近期在廣東福建演練渡海登島（按圖放大）

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文章批評，「民進黨當局漠視維護兩岸和平的主流民意，挾洋自重終將自食惡果」。文章又提及，針對民進黨當局和島內「台獨」分裂勢力一再謀「獨」挑釁，解放軍接連在台海地區組織實兵演練，加大機艦巡航頻次與力度，震懾「台獨」，警告外部干涉勢力。

（央視）