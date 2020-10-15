習近平南下考察潮汕　強調推進改革開放和粵港澳大灣區建設

國家主席習近平南下廣東考察，《新華社》報道，習近平在考察期間強調以更大魄力、在更高起點上推進改革開放，在推進粵港澳大灣區建設、推動更高水平對外開放、推動形成現代化經濟體系、加強精神文明建設、抓好生態文明建設、保障和改善民生等方面展現新的更大作為，努力在全面建設社會主義現代化國家新征程中走在全國前列、創造新的輝煌。

習近平在潮州三環（集團）股份有限公司生產區，了解企業核心技術攻關等情況。（新華社）

報道提到，習近平先後到潮州、汕頭等地，深入調研文物保護單位、歷史文化街區、企業等。其中在潮州三環（集團）股份有限公司，習近平察看特色産品展示，詢問産品應用、技術優勢、市場銷售等，又走進實驗室和生産區，了解企業堅持自主創新、推動傳統制造業轉型升級以及開拓國內國際市場等情況。

習近平強調，自主創新是增強企業核心競爭力、實現企業高質量發展的必由之路。面對世界百年未有之大變局，面對國內外發展環境發生的深刻複雜變化，中國要走一條更高水平的自力更生之路，實施更高水平的改革開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

習近平在小公園開埠區街區與現場民眾交流。（新華社）

此外，習近平亦有到汕頭市小公園開埠區考察調研，走進汕頭開埠文化陳列館，了解汕頭開埠歷史和經濟特區發展成就，聽取汕頭市下一步發展規劃情況匯報。習近平指，汕頭經濟特區是改革開放後最早建立的經濟特區之一，但新時代改革開放的內涵、條件、要求同過去相比有很大不同，希望汕頭深入調查研究，同時亦要充分利用建設粵港澳大灣區、共建「一帶一路」等重大機遇。

（新華社）