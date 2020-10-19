台稱大陸人員斐濟鬧場致警衛受傷　中使館指對方挑釁引發肢體衝突

台灣駐斐濟代表處10月8日晚間舉辦「雙十」酒會，新西蘭傳媒《亞太報道》（Asia Pacific Report）等外媒報道稱，有兩名中國大陸使館人員與台駐處人員發生肢體衝突，斐濟警方到達現場後，大陸外交人員主張外交豁免權，斐濟警方便拒絕採取進一步行動。 台灣外交部19日（周一）表示，一名駐處人員在驅離鬧場分子的推擠過程中，出現輕微腦震盪現象，斐濟外交部則希望「淡化處理」事件。 中國大陸駐斐濟使館則表示，當晚的酒會違反「一個中國」原則，且是台灣人員言語挑釁、發起肢體衝突，造成一名中國大陸外交官身體受傷。

外媒報道提及，事發幾日前，中國駐斐濟大使與斐濟「三巨頭」——總統、總理和國會議長會面，慶祝「十一」國慶。（中國駐斐濟大使館）

台灣外交部亞東太平洋司司長曾瑞利表示，駐斐濟代表處聘用的警衛人員在會場驅離中方鬧場份子，後來出現輕微腦震盪。曾瑞利說，類似事件過去從未發生過，事發後，駐處馬上通報警方，警員約20至30分鐘後抵達現場，並帶走中方鬧場份子，駐處持續搜證中。

曾瑞利指，現場攝影機角度未能清楚拍到雙方人員衝突畫面，而斐濟外交部希望「淡化處理」。他說，斐濟外交部認為8日發生的是「偶發事件」，且事件牽涉台灣、斐濟與中國大陸的複雜三角關係。

台灣外交部政務次長曾厚仁則表示，中方人員態度很囂張，顯示與斐濟政府關係密切，才敢這麼做。他並說，「斐濟政府遭受很大的政治壓力」，這壓力來源為何，不難猜到。

新西蘭傳媒《亞太報道》（Asia Pacific Report）等外媒揭露事件，引發關注。（Asia Pacific Report報道截圖）

中國駐斐濟使館19日在官網刊登聲明表示，指媒體報道中「對中國使館工作人員的指責與事實完全不符，純屬顛倒黑白、倒打一耙」。

聲明稱：「台北駐斐濟商務辦事處於10月8日在公共場合公然舉行所謂『雙十國慶日』活動。上述行為不僅嚴重違背『一個中國』原則，還違反了斐濟政府對台機構活動的相關規定。台此舉意在國際上製造『兩個中國』或『一中一台』局面。」

聲明表示，台灣駐斐濟代表處人員「對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷、物品受損。」聲明說，中國駐斐濟使館已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐濟警方對此事進行徹查，並依法追究台方人員責任。

台灣駐斐濟代表處10月8日晚間舉辦「雙十」酒會。（取自台灣駐斐濟代表處）

大陸官媒環球時報總編輯胡錫進19日在微博發文稱，最新消息指，斐濟警方接到了相關投訴，但投訴方是中國駐斐濟使館，指控台灣人員攻擊了中國駐斐濟使館的工作人員，斐濟警方沒有接到台灣方面的投訴。

（綜合報道）