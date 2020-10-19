【斐濟酒會衝突】外交部指台「賊喊捉賊」　活動現場掛「偽國旗」

有外媒報道台灣駐斐濟代表處10月8日舉辦「雙十」酒會期間，兩名中國使館人員與台駐處人員發生肢體衝突。台外交部回應指台方人員遭打傷，但中國駐斐濟使館隨後表示，是台灣人員發起肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷。 中國外交部發言人趙立堅在例行記者會被問及此事時，直斥台方是賊喊捉賊，指上述活動現場「公然懸掛偽國旗，蛋糕上也標有偽國旗圖案」。他還提到斐濟政府去年曾勒令台灣駐處不得使用「台偽稱」。 值得一提是，這是大陸近年來罕有以「偽」字稱呼台灣政權有關意象。

趙立堅斥台灣「賊喊捉賊」。（資料圖片）

趙立堅表示，首先台灣在斐濟根本沒有甚麼所謂「外交官」，斐濟政府長期堅持一個中國原則的正確立場，並曾於2019年勒令台灣駐斐濟商務機構不得使用台偽稱，不得在斐濟領土上搞「一中一台」或「兩個中國」，中方對此表示讚賞。

根據過往報道，2019年7月，台灣駐斐濟的「中華民國駐斐濟商務代表團」，被斐濟政府要求改名為「駐斐濟台北商務辦事處」，刪去了「中華民國」字樣，台灣至此再無非邦交駐外機構使用「中華民國」名稱。

台灣駐斐濟代表處10月8日晚間舉辦「雙十」酒會。（取自台灣駐斐濟代表處）

趙立堅也指出，有關報道與事實完全不符，台方是賊喊捉賊。任何利用台灣問題挑撥中國同太平洋島國關係的圖謀都不可能得逞。事實真相是，台北駐斐濟商務辦事處10月8日在公共場合公然舉行所謂「雙十國慶日」活動，現場公然懸掛偽國旗，蛋糕上也標有偽國旗圖案。上述行為不僅嚴重違背一個中國原則，也違反斐濟政府對台機構活動的相關規定。

趙立堅並援引中國駐斐濟使館的聲明，強調中國駐斐濟使館已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐方對此進行徹查，並依法追究台方人員的責任，相信斐方能夠公正妥善處理此事。

（人民日報）