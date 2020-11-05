海底撈告河底撈侵權敗訴　申請「池底撈」「渠底撈」等逾200商標

內地餐飲集團「海底撈」早前指湖南一間名為「河底撈」的餐廳所使用的商標與海底撈核准註冊的過於近似，認為涉嫌侵犯其商標專利權；不過，長沙市天心區人民法院8月在一審駁回海底撈的訴訟請求。 內地媒體發現，近日，四川海底撈餐飲股份有限公司新增多條商標，包括「池底撈」「渠底撈」「清底撈」「上海底撈」「海底撿」「三每底手勞」等。

公開資料顯示，近日，四川海底撈餐飲股份有限公司(海底撈)新增多條商標資訊，申請日期為2020年10月28日，共計177條，包括「上海底撈」「黑海撈」「海底嘮」「池底撈」「渠底撈」「清底撈」「海底撿」「三每底手勞」等，商標狀態均為「商標申請中」。

此外，在10月27日，海底撈還一口氣申請了近90個商標，包括「小嗨妹妹」「乖小嗨」「小嗨家」等。

河南一家名為「河底撈」的餐廳早前被海底撈告上法庭。（微博）

今年8月12日，長沙市天心區人民法院公佈了一起商標侵權案例，長沙一家湘菜館因招牌中有「河底撈」三字，被海底撈告上法庭，理由是商標侵權。

不過，長沙市天心區法院審理認為，「河底撈」標識與「海底撈」商標雖都有「底撈」二字，但海底撈其注冊商標「海底撈」為方正華隸字體，「河底撈」標識則是藝術字構成，並且「河」字三點水部分則是呈現河流的藝術形態，「底」字其下面的點則是用藝術形態的魚的圖像構成。讀音方面「河」字與「海」字，無論是按照普通話讀法，還是按照湖南本地方言讀法，均無任何相似性。河底撈餐館店鋪牌匾與海底撈火鍋店鋪牌匾在構圖、顏色等方面沒有相似性，且其整體結構、立體形狀、顏色組合均無相似性。故被告河底撈餐館不構成對原告海底撈公司的注冊商標「海底撈」的商標權的侵犯。

大公司紛紛註冊「山寨」商標

實際上，除了海底撈，內地許多大公司為防止他人註冊，也都搶先註冊了許多「山寨」商標。例如，阿里巴巴已註冊阿里媽媽、阿里爺爺、阿里奶奶、阿里哥哥、阿里弟弟、阿里姐姐、阿里妹妹、阿里寶寶等商標。

而大白兔為了保護自己的商標，註冊了多個近似商標：「巨大白兔」、「巨白兔」、「金兔」、「大黑兔」、「大花兔」、「大灰兔」、大紅兔」……

小米公司不僅僅有紅米手機，實際上小米已經把藍米、黑米、紫米、橙米、綠米、黃米、桔米全都註冊了。

此外，由於在經營的過程中，很多網友將拼多多戲稱為「拼夕夕」，拼多多拿下多類「拼夕夕」商標。

內地酒商五糧液除了註冊「五狠液」、還註冊了「六糧液、「三糧液」、「七糧液」「八糧液」、「千糧液」……

星巴克（Starbucks）不僅註冊了「星爸爸」，還註冊了「新巴克」「星星巴」、「星吧克」「巴巴克」等一系列同音字。

與著名醬料「老乾媽」相關的商標有132個，其中117個為貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司註冊，這些商標名稱包括「老乾爹」、「老姨媽」、「老千媽」等名稱。

（21世紀經濟報道）