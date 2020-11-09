【兩岸關係】海協會前副會長：美台互相利用是台海緊張的根本原因

兩岸關係持續緊張，大陸海協會前副會長、全國台灣研究會副會長王在希7日（上周六）在《人民政協報》撰文表示，美台互相利用是導致台海形勢緊張的根本原因。 他還稱，解決台灣問題可以用「北平模式」（1949年解放軍和平接管北平，國軍傅作義部接受改編），以戰迫和，以武促統，兵臨城下，不戰而屈人之兵，可以最大限度地減少傷亡，縮小代價。

王在希指出，近年來，美國特朗普政府為了對華推行強硬遏制戰略，頻繁打台灣牌，利用台灣問題向中國施壓，包括大規模售台先進的進攻性武器裝備，公然派衛生部長、副國務卿訪台，不斷提升美台之間的官方、半官方關係性質，美國國會還先後通過了一系列明顯干涉中國內政的涉台法律文件，刻意向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤訊號，給蔡英文當局壯膽。

他說，目前美國的對台戰略目標也出現重大調整，由原來的儘量維護台海地區和平穩定，變成現在的蓄意在台海地區製造軍事緊張局勢；對台政策上由原來的「不支持台獨」，改為縱容、鼓勵「台獨」勢力的分裂活動；對華由原來的「恪守一個中國政策」，變為不斷衝撞一中底線；美台關係由原來的純民間性質變為準官方、半官方。

王在希續指，蔡英文當局對美國拉抬美台之間關係受寵若驚，把美國對華推行強硬遏制戰略視為密切台美關係的難得機會，心甘情願地充當美國對華遏制戰略的棋子，而且主動投懷送抱，徹底倒向美國，被美國深度控制。蔡英文深知完全依靠台灣自身力量已經無法與大陸抗衡，企圖通過投靠美國、借助美國力量來抗拒兩岸統一，通過打擦邊球、切香腸方式一步步謀求「台灣獨立」。

他分析，為此，蔡英文當局在島內不斷煽動對大陸的敵對情緒，限制兩岸民間交流，打壓主張與大陸交流合作的組織和個人，動輒扣上「中共代理人」帽子，大搞綠色恐怖。蔡英文「依美抗中、以武謀獨」的圖謀，導致台海局勢陷入70年來最為嚴峻複雜的局面。由此可見，美國為了遏制中國千方百計利用台灣問題給我製造困擾，民進黨當局為了實現「台獨」分裂目標不惜引狼入室，充當漢奸，甚至挑釁大陸，是目前台海局勢趨向緊張的根本原因。

他強調，其實，民進黨當局不惜花費巨資，通過購買美國先進武器來抗拒統一、尋求保護，是不可能的。因為今天的台灣與大陸在綜合實力上差距已非常懸殊，向美國購買再多的武器，也不可能從根本上改變陸強颱弱的戰略格局和台灣在軍事上的劣勢。一旦台海出現軍事衝突，儘管兩岸都會蒙受不同程度的損失，但對台灣來講是不可承受之重，美國屆時將坐收漁翁之利。

（人民政協報）