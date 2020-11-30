習近平《求是》刊文：建設中國特色考古學　更好認識中華文明

據新華社報道，12月1日出版的第23期中共黨媒《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《建設中國特色中國風格中國氣派的考古學，更好認識源遠流長博大精深的中華文明》。

文章強調，當今中國正經歷廣泛而深刻的社會變革，也正進行著堅持和發展中國特色社會主義的偉大實踐創新。我們的實踐創新必須建立在歷史發展規律之上，必須行進在歷史正確方向之上。考古工作是展示和構建中華民族歷史、中華文明瑰寶的重要工作。認識歷史離不開考古學。必須高度重視考古工作，為弘揚中華優秀傳統文化、增強文化自信提供堅強支撐。

文章指出，要充分認識中國考古工作的重大成就和重要意義。中國考古發現，展示了中華文明起源和發展的歷史脈絡，實證了中國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史；展示了中華文明的燦爛成就，是堅定文化自信的重要源泉；展示了中華文明對世界文明的重大貢獻。

文章指出，要做好中國考古工作和歷史研究。第一，繼續探索未知、揭示本源。第二，做好考古成果的挖掘、整理、闡釋工作。第三，搞好歷史文化遺產保護工作。第四，加強考古能力建設和學科建設。

文章指出，在歷史長河中，中華民族形成了偉大民族精神和優秀傳統文化，這是中華民族生生不息、長盛不衰的文化基因，也是實現中華民族偉大復興的精神力量，要結合新的實際發揚光大。