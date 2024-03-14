太古去年多賺近6倍至288億元　A股派第二次中期息2元

太古（0019﹑0087）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為288.53億元，按年增加588%，基本溢利為361.77億元，升662%，經營性基本溢利增長175%至104.49億元。A股第二次中期息2元，B股第二次中期息為40仙。



至於太古旗下太古地產（1972），股東應佔溢利為26.37億元，按年跌67%，基本溢利為115.7億元，按年增加33%，經常性基本溢利為72.85億元，按年升2%。第二次中期息72仙。

太古指出，年內太古地產應佔經常性基本溢利為59.42億元，按年增加2%。太古可口可樂經常性溢利為23.94億元，表現按年持平。航空業務方面，國泰（0293）去年錄得應佔溢利97.89億元。公司又指出港機於年內錄得經常性溢利4.65億元。

展望今年，太古指出承接去年所有業務取得的佳績，將透過投資於核心市場的長期策略繼續努力。 太古地產繼續投資於中國內地及香港，其旗艦品牌仍然備受追捧。在香港，雖然辦公樓市場可能維持疲弱，但零售銷售額及酒店業務預計將持續改善。至於中國內地，預計今年將是穩定的一年。我們正在曼谷、雅加達及胡志明市的住宅物業市場發展業務。

位於北京三里屯的太古里。（陳葆琳攝）

冀續為股東帶來更大價值

公司表示國泰航空的重建之路取得良好進展。國泰集團預期透過持續投資其機隊、產品及服務、航班網絡及人才，2024將是穩健及可持續增長的一年。至於港機，基地維修服務需求應保持穩定，預計發動機服務需求強勁，外勤維修服務需求亦會增加。

公司指出去年對是成功的一年，經歷了一段充滿挑戰的時期後，業務取得了良好的成果。儘管未來可能存在不明朗因素，但在今年會繼續致力為股東帶來更大價值。