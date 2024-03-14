比特幣連創新高　未來半年將走向何方

HashKey Exchange行情消息指，比特幣突破72,000美金。加密市場再度迎來盛況，站在新的歷史高峰上，有人恐高擔心未來會下跌，有人則認為大牛市才真正開始。比特幣未來將走向何方？Hashkey首席分析師Jeffrey對比特幣的未來走勢持樂觀態度，以下為大家一一分析。



BTC有資金支撐

自從2023年1月份美國比特幣現貨ETF通過後，比特幣ETF為廣泛的投資者群體提供了一條進入比特幣市場的橋樑，尤其是那些熟悉傳統金融產品，但對直接持有或交易加密貨幣感到不便或不安的投資者。

同時，比特幣現貨ETF不僅增強了投資者對比特幣投資的信心，也吸引了更多的機構投資者進入市場，因為他們通常尋求在合規框架內進行投資。所以，比特幣現貨ETF為比特幣提供了新的增長動力和市場參與機會，最近BTC一直有著穩定的淨流入，較早前10支現貨ETF錄得100億美元的單日交易量。

這種資金結構的變化，將對比特幣過去劇烈的波動性產生影響，一方面，增加的需求和投資者基礎可能會提高比特幣的價格穩定性；另一方面，ETF作為一種可以輕鬆交易的金融產品，也可能在短期內加劇價格波動，尤其是在市場對某些事件作出反應時。

短期內有BTC減半的利好

比特幣減半是比特幣協議中的一個重要機制，用於控制新比特幣的生成速度並最終限制比特幣的總供應量。比特幣的設計初衷是模仿稀有金屬如黃金的稀缺性，通過演算法限制其總量為2,100萬個。減半事件大約每四年發生一次，每次減半都會將礦工通過挖礦過程獲得的新比特幣獎勵減少50%。

隨著減半臨近，根據CoinShares的估計，絕大部分礦企的每BTC直接成本將大幅上升，平均升至$37,856。加上利率等間接成本，礦工BTC成本將在40,000美元以上。

從歷史上看，BTC在每次減半後的半年到一年內創下一個週期的新高。每輪減半週期最高回報率（自減半日計算）遞減，過去4個週期分別為38000%, 9200%, 3000%和650%。現在距離比特幣減半約有40天，比特幣市場處於利好狀態中。

美國大選裡的虛擬貨幣博弈

最近，前美國總統特朗普在接受CNBC採訪時表示：「比特幣已經被廣泛使用，不確定是否要禁止比特幣，我不會允許其他國家擺脫美元。」

特朗普的觀點體現了一個更廣泛的辯論，即加密貨幣特別是比特幣在未來金融體系中將扮演甚麼角色，以及它們如何與現有的金融架構和政策目標相適應。雖然加密貨幣提供了一種新的金融和經濟自由度，促進了技術創新，但它們也引起了對金融穩定、監管遵從以及國家貨幣主權的關注。

正是這種張力和分歧，關於比特幣的立場也成為了美國大選必爭的賽場，一方面比特幣有著愈來愈廣泛的受眾，要贏得選票，這部分的支援不得不考慮，另一方面，比特幣作為一種新型資產又在挑戰著現有的金融體系，所以雙方在比特幣的看法上又對社會有著廣泛的影響，雙方不得不慎重。

所以，大選期間的政治不確定性可能會導致加密貨幣市場出現波動。但同時，投資者可能會尋求使用比特幣對沖其他市場中超限的美國國債，以及應對不斷增長的美元貨幣供應所帶來的不確定性，特別是在認為比特幣是“數字黃金”並具有價值共識的時候。因此，大選期間兩黨候選人會逐步公佈自己的經濟金融政策，從而產生一定的不確定性，這也有可能會影響比特幣和其他風險資產的需求。

隨著BTC不斷突破新高，以及減半臨近，當前或已進入牛市初期。但流動性受限、結構性上漲，表明大水漫灌、全市場普漲的時期暫未到來，投資者可以借此進行佈局。

最近，加密市場槓桿經歷清算，短期FOMO情緒有所緩解。在中長期看好行情的前提下，兩位研究專家建議投資者可以關注市場上的強勢幣種和潛在的板塊輪動，例如AI板塊一直是近期熱點。

東方加速擁抱加密市場

近期，香港和新加坡對於比特幣及加密貨幣領域的一系列利好政策也在推動投資者的購買興趣。香港政府正式向零售投資者開放加密貨幣交易，並授予HashKey Exchange和OSL Digital Securities Ltd.首批加密貨幣交易所牌照。這一措施不僅擴大了加密貨幣在當地的可訪問性，同時也為零售客戶提供了一個受監管和安全的交易環境。HashKey Exchange於2月份BTC法幣一周交易量突破150億港幣，已經穩居香港最大持牌虛擬資產交易所之一。

此外，滙豐銀行在香港推出了加密貨幣服務，允許其客戶購買和出售在香港證券交易所上市的比特幣和乙太坊基礎的交易所交易基金（ETFs），相信香港BTC現貨ETF的正式推出只是時間問題。

同時，新加坡也不遺餘力地推動其成為全球加密貨幣中心。新加坡金融管理局（MAS）向加密託管服務提供者BitGo授予了重要支付機構的原則性許可，展示了新加坡對於加密資產服務提供者的開放態度和對創新的支援。

隨著監管的完善，安全、簡單的比特幣投資途徑將愈來愈普及，東方資本的入局，可能將進一步推進BTC行情的高漲。

*以上內容僅供參考，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

（資料及相片由客戶提供）