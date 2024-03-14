港人疫後外遊及消費活動恢復　去年第四季信用卡結欠增12.5%

環聯發佈最新《信貸行業分析報告》，顯示由於7月至8月夏季銷售旺季刺激消費者需求，去年第三季新增信用卡宗數（因匯報機制滯後一個季度）較2022年增長2.9%。而於傳統節日購物旺季的第四季期間，消費者在假日充分利用信用卡進行消費活動，因此信用卡應繳款項結欠更較2022年增長12.5%。當中非必要開支和零售開支很可能佔信用卡結欠的主要部份，然而與旅遊相關的大量消費活動亦不容忽視。



第四季曾有逾百萬人出境外遊

去年第四季是香港首個不受任何防疫措施限制，以及全面通關後的節日旺季，在聖誕期間有超過100萬人從香港出境旅遊。受惠於金融機構在此期間為消費者提供的一系列全新旅遊獎賞計劃，很多消費者均積極回應參與相關消費活動

環聯調查顯示，38%受訪者表示，家庭收入有所增長，相較在2022年同期表示出現同樣增長的21%受訪者顯著上升。此家庭收入上升趨勢貫穿各個收入水平的受訪者，顯示港人財務狀況普遍改善，增強了消費信心及消費能力。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，正密切留意消費者信貸信心的復甦會否延續至 2024 年首季，特別是在農曆新年期間會否進一步刺激增長。

金融機構收緊私人貸款供應

儘管2023 年第三季的私人貸款新信貸查詢量有所增長，同期的新增貸款宗數（新增貸款反映消費者需求及金融機構供應）卻按年下跌5.5%，顯示金融機構於貸款審批上可能更為謹慎。縱觀所有風險級別的新增私人貸款宗數時，只有超優級別出現11.6%的增長，而其他所有風險級別的新增宗數則錄得界乎2.1%至 10.1%的下跌。

然而即使新增私人貸款宗數在大多風險級別均出現下跌，但來自較低風險級別（超優）的新增貸款平均信貸額度卻較2022年增長6.5％。這表明金融機構仍能因為期內應繳款項結欠的3.4%增長而增加其資產價值。

孫威瀚補充，財務公司一般擁有較高的風險胃納，因此是推動私人貸款市場增長的主要機構。但最近的趨勢顯示大部份的新增私人貸款均流向風險較低的級別，表明財務公司亦正在逐步減低風險。

年輕消費者推動循環貸款需求

循環貸款的需求增長主要由千禧世代（1980年至1994年出生）及Z 世代（1995年2004年出生）消費者推動，而虛擬銀行亦積極回應他們的相關需求。在2023年第三季，虛擬銀行佔新增循環貸款宗數由去年同期的46%增加至51%。在所有金融機構中，新增循環貸款宗數則較2022年第三季按年增長49.4%。

然而，新增循環貸款的平均結欠較2022年同期下跌41.1%，同時包括新增及現有貸款的整體平均結欠亦下跌10.7%，顯示由於這些消費者可能屬較高信貸風險級別，故此當金融機構增加向他們發放循環貸款的比例時，其所獲的信貸額度亦一般較小。這現象有機會是金融機構為應對循環貸款產品應繳款項結欠逾期還款率出現72個基點（從0.5%增至1.22%）的特殊上升，而作出的風險管理決定。