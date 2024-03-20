吉利去年賺53億元人民幣　末期息22仙　今年銷量目標190萬輛

吉利（0175）公內截至去年底止全年業績，股權持有人應佔溢利按年增加1%至53.08億元（人民幣‧下同），末期息22港仙，增加5%。



公召司又指出年內收益增加21.1%至1,792億元，毛利按年增加31.2%至274.15億元。不過年內分銷及銷售費用按年增加43.8%至118.31億元，行政費用增加19.11%。

公司又表示，年內銷量為168.65萬輛，按年增加18%。當中包括分別由公司擁有50%權益之合資公司，及擁有45%權益之聯營公司所出售的「領克」汽車及「睿藍」汽車的總銷量。

公司表示今年銷量目標為190萬輛，包括領克合資公司的「領克」品牌汽車總銷量，較2023年實現的總銷量增加13%。

2023年4月13日，中國四川省成都市吉利汽車廠房裝配線上一個極氪X（Zeekr X）試生產模型。（Reuters）

落實兩個藍色吉利行動計劃

吉利指出今年將繼續堅定落實兩個藍色吉利行動計劃的戰略實施，及推進智能吉利2025成果落地。吉利品牌將進一步聚焦銀河系列，一方面提升品牌知名度及擴充銷售渠道的覆蓋，另一方面推出更多新款產品打造該系列的口碑。

此外，吉利在燃油車業務方面，將集中在中國星系列的明星產品，進一步提升該系列的效益。領克品牌新產品正朝着新能源化發展並將首度推出純電動汽車產品。極氪也將推出三款新產品進入更多細分市場，以加速提升豪華智能電動汽車市場佔有率和影響力。