長和去年賺235億元　按年跌36%　派末期息1.775元

長和（0001）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為235億元，按年跌36%，股東應佔基本溢利為235億元，按年減少9%。派末期息1.775元，跌14.9%，全年股息2.531元，跌13.5%。



公司又指出收益總額為4,615.58億元，按年增加0.09%，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為1,273.09億元，按年跌10.4%，EBIT為627.7億元，按年跌19.8%。

長和指出年內港口及相關服務收益為408.51億元，按年跌7%，EBITDA為136.28億元，按年跌14%，EBIT按年跌18%至93.28億元。

零售業務方面，年內收益為1,833.44億元，以呈報貨幣計算，按年增加8%，EBITDA為162.26億元，按年增加13%，EBIT為128.88億元，按年增加17%。

電訊業務方面，CKHGT年內收益為868.14億元，以呈報貨幣計算增加4%。EBITDA為223.41億元，EBIT為22.65億元，若撇除於2022年確認的一次性收益淨額79.18億元，以呈報貨幣計算分別按年跌8%及54%。和電亞洲年內收益為117.79億元，按年升1%，EBITDA及EBIT分別為39.52億元及16.12億元，分別跌58%及76%。基建業務方面，長和指出旗下長建（1038）於年內錄得股東應佔溢利淨額為80.27億元，按年升12%，若撇除一次性收益，則按年升4%。

稱保持穩健現金流及財務狀況

主席李澤鉅指出，儘管集團各項業務之經營狀況已有好轉跡象，計有通脹放緩、貿易稍有改善、推行適度寬鬆貨幣政策之可能性提高以及零售業務之消費需求持續，惟2024年仍充滿不明朗因素。全球增長前景不相等及失均衡，以及地緣政治風險有增無減，尤其美國及集團經營業務所在不少主要國家即將舉行全國大選。因此，集團今年將繼續以審慎態度經營業務，重點集中於現金流與對資本開支及新投資之嚴格管理。

他又指出集團將繼續為股東物色可增加價值之交易選項。然而，就政策而言，集團將保持其穩健現金流及財務狀況，並確保所有投資活動均符合維持目前投資評級之要求。