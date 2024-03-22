失業率攀升　內地青年興起買彩票熱潮　去年創紀錄銷售貢獻逾八成

內地經濟復甦動力待進一步加強，日前公佈的2月青年失業率升至15.3%。外電報道，內地彩票店正在拋棄平淡無奇的店面，將自己重新打造為流行時髦的聚集場所，以快速發家致富的夢想，吸引深受經濟放緩打擊的年輕人。



去年彩票銷售飆升至創紀錄5800億元人民幣

據《彭博》報道，重慶市一家彩票店的一塊招牌上寫著，「夢想還是要有的，萬一實現了呢？」。戶外座位區的風格就像一家時尚咖啡館，打出的口號是：這不僅僅是一家彩票店。與此同時，位於雲南省省會昆明的另一家咖啡館，正推動買咖啡送刮刮樂活動，牆上的標語寫著：「一杯帶來好運的咖啡」。官方統計數據顯示，去年的刮刮樂銷售創下自2008年以來最高。

報道稱，這些吸引年輕顧客的招數正在發揮成效。財政部的數據顯示，去年國家批准的整體彩票銷售飆升至創紀錄的5,800億元人民幣。根據國內市場研究公司Mob Data的數據，其中逾八成客戶年齡在18歲至34歲之間，2020年這一比例只有略高於一半。

內地青年失業率去年以來持續飆升，並在去年6月創下了紀錄高點。畢業生如今進入就業市場時，正值經濟成長緩慢的時代，且粥少僧多的競爭態勢激烈。Eurasia Group高級分析師Dominic Chiu表示，人們會轉向彩票之類的東西來求取財富和成功，就是因為經濟環境和就業市場壓力越來越大。

18歲的傳媒大學電影系一年級學生吳澤浩直言，現在幹什麼都掙不到錢，故此每天都花30元買彩票，「我真的覺得買彩票賺錢的機率更高」。