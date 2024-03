據瑞士鐘錶工業聯合會最新公布統計報告顯示,2月當地手錶出口下跌,出口額按年跌3.8%至21.5億瑞士法郎(189.2億元);出貨量跌5.2%至120萬隻。



其中出口至內地的金額按年跌25.4%至1.895億瑞士法郎,出口至香港市場金額按年跌19%至1.728億瑞士法郎,不過月內出口至美國市場金額按年升5.5%至3.648億瑞士法郎,出口至日本的金額為1.555億瑞士法郎,按年升5.6%。

除價格為200瑞士法郎(約1,760元)手錶出口額能接近持平外,其他價格區間的手錶出口額均下跌,其中500至3,000瑞士法郎價格區間手錶出口額跌14%。至於佔出口量約80%﹑價格區間為3,000瑞士法郎的手錶,出口額跌1.8%。

