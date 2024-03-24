漠視戰爭風險　股市屢創新高　是末世賭徒心態作怪｜伽羅華

儲局主席鮑威爾上周四（21日）說，他與FOMC大多數成員仍然維持今年減息最多三次的預測，美股再度亢奮，鮑老何來底氣說出多頭最愛聽的言論？他沒給出合理解釋，但在此番言論發表後，美匯指數升至104.43，單日升1%，除美元兌日圓偏軟外，兌大部分貨幣都展現強勢。

聯儲局對利率走勢的預測是金融市場最愛猜謎的遊戲，但猜對了未必有獎，鮑威爾說今年或減息3次，與該局去年底的預測並沒兩樣，但今年頭兩個月美國通脹已經超出預期，尤其是聯儲局最重視的核心CPI，要通脹回軟至2%目標顯然並非容易的事。

今年美國議息會有8次，目前已過兩次，剩下的分別是5月、6月、7月、9月、11月及12月，FedWatch顯示市場估計6月減息0.25厘的機會率有66.7%，這是拜鮑威爾鴿派言論所賜。表面上，聯儲局議息結果只考慮美國本土經濟因素，今年可能多一重顧慮是大選年關係，然而，該局不可能不認真對待美國貨幣政策與歐洲和日本的相互影響。

料歐央行先於美聯儲減息

隨着國際油價逐步靠穩，歐洲通脹放緩，歐央行行長拉加德暗示6月有機會減息，她相信到5月該行看到更多數據後，對利率路線會有更大的掌握，歐洲處於俄烏戰爭的前緣，急於通過減息刺激經濟，若歐洲可於6月減息，經濟基本面更紮實的美國便可以在7月後跟進，因為美國早於歐洲減息，只會令歐洲復甦期更為漫長，這並非拜登政府一貫對待盟友的態度，所以美國很難早於歐洲減息。

即使歐洲減息，美國能否減息，還要看通脹和經濟情況，美國失業率維持低位，工資增長不慍不火，經濟前景雖然有些不明朗，但軟著陸的機會愈來愈大，加上AI的生產力已經成為全球經濟增長的火車頭，減息並非迫在眉睫，除非通脹大幅放緩，但以現時美國房價高位徘徊，連鮑老都承認通脹較他預期棘手，意味利率維持高位的時間較大家想像的更長。

對鮑老鴿派言論大潑冷水的不乏金融大伽，資產管理巨頭Vanguard與私募基金Sycamore Tree Capital Partners都預計聯儲局今年可能不減息，聯儲局的預測代表市場最樂觀的看法，但市場對利率走勢的看法卻相當分歧，這在以往是極為罕見，因為金融業重量級人物極少與聯儲局唱對台戲。

即使歐洲減息，美國能否減息，還要看通脹和經濟情況。（視覺中國）

美國大選年稀奇古怪事多

當然，在美國大選年，什麼稀奇古怪的事情都可能發生。就以反壟斷爭議為例，歐洲處理美國大型科企的反壟斷行為向以雷厲風行手段見稱，歐盟早於2018年已經對Google處以43.4億歐元的重罰，後罰款降至24.2億歐元，今年初蘋果公司亦收到歐盟逾20億歐元的罰單，但美國司法部針對Google和蘋果的反壟斷訴訟要待去年底和今年初才開始，大科技公司的政治捐獻主要流向民主黨，流向共和黨的不多，對特朗普的厭惡更溢於言表，如今拜登亦要做做樣子，可見對手來勢洶洶。

另一是TikTok面臨被美國禁制之慮，目前眾議院以大比數通過議案，要求TikTok母公司字節跳動在180天內出售TikTok，若未能成事，將禁止美國用戶下載TikTok，變相將TikTok趕出美國市場，目前參議院的態度關鍵，儘管未有跡象顯示參議院將議案提上討論日程，但已經夠TikTok管理層嚇出一身冷汗，中國政府更大罵美國霸佔TikTok是強盜行為。

所以，任何有利民主黨選情的事情今年都可能發生，過了今年又可以不了了之，你很難證明與大選年有直接關係，但怪現象已是見怪不怪。

上周英倫銀行昨宣布利率按兵不動，利率維持在5.25厘，英國2月份通脹跌至兩年半以來的最低水平，加強人們對英倫銀行在夏季減息的憧憬，英鎊跌至1.26，兌港元回落至9.83算。儘管英股受減息憧憬刺激上升，但英鎊跌幅更大，對匯控和渣打影響暫時屬於中性。不過，人民幣突然貶值，令中港股市受壓一事卻值得關注。

人民幣兌美元匯價貶至近4個月低點。﹙資料圖片﹚

人民幣貶幅大於美匯升幅 有自身關係

人民幣兌美元匯價於周五跌破7.2關鍵價位，貶至近4個月低點，在岸人民幣昨日下午盤收報7.2283，較上日跌289點或0.4％。離岸價更是一度重挫近500點，跌破7.27關口。人民幣突然破關，促使中國國有銀行出手提供美元流動性，奇怪的是人民幣跌幅高於美匯指數的升幅，反映人民幣走弱不純粹是美元走強，也有本身的因素。

中國剛於2月20日減息，距離上次減息時間不足3個月，今年2月5日再降準半個百分點，相當於向銀行體系注資1萬億元流動性，人民銀行行長潘功勝早前更說還有降準空間，貨幣政策寬鬆力度之大，與中國官員唱好經濟完全不同調，很難令人相信經濟穩中向好的套話，相信中國短期內減息或降準的機會高，是導致人民幣走弱的主因。

今年是全球大選年，左右國際局勢的大選不下10個之多，而南海、東海、台海、朝鮮半島和中印邊境等地都可能擦槍走火，美國印度太平洋司令部司令John Aquilino近日稱，他相信中國軍隊將做好在2027年入侵台灣的準備，說時言之鑿鑿，聽者心情忐忑。很多人便奇怪，在世界大戰的機會日高下，為何主要股市都創新高？筆者記得有位知名基金經理說過，他考慮投資時不包括非他控制的因素，例如大型戰事，若大戰真的發生，世界末日降臨，投資賺蝕已沒太大意義，既然是投資人，與其擔驚受怕，不如以末世賭徒心態來盡地一舖，還可能有不錯的回報。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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