美團績後高開半成　友邦及港交所偏軟　港股高揚32點｜持續更新

今年在聯儲局公開市場委員會擁有投票權的美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克於上周發表言論，預料今年聯儲局或只會減息一次。美股方面，上周五（22日）美國三大指數走勢個別，其中道指受到體育用品股Nike表現拖累，跌305點或0.77%，反映科技股走勢的納指則升26點或0.16%。商品市場於今日（25日）亞洲交易時段早段上揚，紐約期油價格及紐約期金價格均錄得約0.3%升幅。匯市方面，美元兌歐元及英鎊上揚，兌日圓則輕微轉弱。



【09:25】

恒指最新報16531點，高開32點，國指最新報5773點，高開16點，科指最新報3469點，高開13點。

美團（3690）已於上周五（22日）公布全年業績，今早開5%。其他科技股方面，阿里（9988）低開1.2%，騰訊（0700）平開%，小米（1810）高開1.4%，京東（9618）高開1.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）平開，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）低開1.6%，比亞迪（1211）平開。

內房股方面，龍湖（0960）平開，潤地（1109）平開，中海外（0688）低開0.2%。

消費股方面，李寧（2331）高開0.2%，安踏（2020）高開0.8%，海底撈（6862）高開0.5%。

金融股方面，友邦（1299）低開0.5%，滙豐（0005）高開0.6%，港交所（0388）低開0.5%。